Ocho hechos clave para entender a la Vicepresidencia en la historia ecuatoriana

El historiador Enrique Ayala Mora, estudioso de la vida republicana del Ecuador, asegura que el capítulo político que vive país por la renuncia del tercer vicepresidente de esta administración es un caso inédito.

“Nunca ha habido en el mismo periodo presidencial cuatro vicepresidentes, porque estamos a las vísperas de que se nombre a un nuevo segundo mandatario. Esto es absolutamente inédito”, aseguró Ayala Mora.



En un diálogo con este Diario, Ayala Mora plantea ocho puntos clave de para entender la institución de la Vicepresidencia en la historia del Ecuador.



1. En la vida republicana no siempre ha habido vicepresidentes



Esta es una dignidad que a veces ha existido y otras no. En la fundación de la República, sí hubo, pero en varias constituciones del siglo XIX, esa figura desapareció y se le entregaba al ministro del interior la subrogación del Presidente de la República. Por ejemplo, muerto Gabriel García Moreno, se hizo cargo del poder, el ministro Francisco Javier León.



2. Vicepresidente en medio periodo



En la primera administración de Eloy Alfaro (1897-1901) se elegía al vicepresidente a medio periodo. Entonces, duraba dos años más que el presidente.



3. 40 años sin la figura del segundo mandatario



Desde 1906 hasta 1946, no hubo vicepresidente en el Ecuador. Esas funciones las tomaba el ministro de Gobierno o el Presidente del Senado, según la Constitución.



4. El primer vicepresidente… renunció



El primer vicepresidente de la República fue José Joaquín de Olmedo, entre 1830 y 1831. Y también fue el primero en renunciar, porque por razones de salud no podía vivir en la Sierra.



5. Uno murió en funciones



El vicepresidente de Galo Plaza Lasso, don Manuel Sotomaryor y Luna, murió en el ejercicio del poder, el 17 de octubre de 1949, por una afección cardíaca. Su reemplazo fue Augusto Alvarado Olea.



6. Uno prefirió renunciar y salir del país



Alberto Dahik, el vicepresidente de Sixto Durán-Ballén renunció el 11 de octubre de 1995, cuando tenía un juicio político en el Congreso Nacional y una investigación fiscal por el tema de los gastos reservados. Se exilió en Costa Rica y luego su caso. Su caso, luego, fue anulado en el 2005 y también en el 2012.



7. La primera vicepresidenta también renunció



En el caso de Rosalía Arteaga, que fue la primera vicepresidenta de la historia, ella también renunció a su cargo. Se hizo cargo del poder durante un par de días (del 6 al 11 de febrero de 1996), tras la caída de Abdalá Bucaram. Volvió a su cargo de segunda mandataria, estuvo unos meses y de ahí renunció.



8. Cuatro vicepresidentes en un mismo periodo



Con respecto al tema de Otto Sonnenholzner, estamos frente a un hecho inédito. Nunca ha habido en el mismo periodo presidencial cuatro vicepresidentes, porque estamos a las vísperas de que se nombre a un nuevo segundo mandatario. Esto es absolutamente inédito. La ausencia de Jorge Glas en su puesto de vicepresidente, por estar preso, al haber sido condenado por cohecho en la trama de Odebrecht se dio el 3 de enero del 2018, hizo que la Asamblea nombre a María Alejandra Vicuña en su reemplazo. Ella, luego, fue investigada por el caso diezmos en la Asamblea y renunció el 4 de diciembre del 2018. Tres días más tarde la reemplazó Otto Sonnenholzner, quien presentó su renuncia ayer, con lo que este Régimen tendrá cuatro vicepresidentes.