Nueva sentencia del TCE podría dejar sin candidatura a Álvaro Noboa

La tarde de este sábado, 26 de diciembre del 2020, se conoció la resolución del juez Joaquín Viteri en la que se acepta parcialmente el recurso presentado por Jimmi Román Salazar, director Nacional de Justicia Social, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Con esta sentencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que precisar las circunscripciones electorales y las candidaturas del movimiento Justicia Social que deben cumplir con los procesos de democracia interna.



Justicia Social buscaba con este recurso la autorización para realizar nuevamente sus procesos de democracia interna, designación de candidatos, aceptación de candidaturas, inscripción y calificación de candidaturas “en todas las dignidades de elección popular”.



Para el experto en materia electoral, Esteban Ron, la sentencia del TCE implica que en aquellas circunscripciones en las que no se dieron dichos procesos, el CNE tendrá que facilitar su realización.



Sin embargo, para las dignidades en las que se cumplió con esos trámites ya no se los podrá ejecutar nuevamente. En el caso de la candidatura presidencial, Justicia Social había realizado en agosto sus primarias en las que salió electo Fabricio Correa, quien luego renuncio a esa postulación.



Así, a criterio del analista, el empresario Álvaro Noboa no podría inscribir su candidatura. Esto teniendo en cuenta que el CNE ya se ha pronunciado sobre el cumplimiento de la fase de democracia interna en la circunscripción nacional.



Por ello, según Ron, lo importante de la sentencia está en la disposición de que el CNE precise las circunscripciones y las candidaturas para las cuales ya se realizaron las primarias, designación y aceptación de postulaciones por parte de Justicia Social.



Sin embargo, la sentencia del TCE puede ser apelada, según Ron. Ese recurso legal se podría presentar en los próximos tres días. De ahí, el TCE tiene 10 días más para emitir un pronunciamiento.



Las papeletas electorales llevan 13 días de retraso y se especulaba sobre una postergación de las elecciones por el caso Justicia Social que, además, hizo que se evidenciará una pugna entre el CNE y el TCE. Sin embargo, el pasado jueves los principales de los dos entes anunciaron que los comicios no se aplazarían.