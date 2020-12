Hermanos repetirán tercero de básica por no asistir a las clases virtuales; no tienen acceso a Internet

Los hermanos Valerie y William cursaron tercero de educación básica desde casa, debido a la pandemia por covid-19, pero al finalizar el ciclo escolar les informaron que perdieron el año.

Los niños viven con sus padres en Bogotá, Colombia. El Gobierno adaptó las clases virtuales para los estudiantes debido a la pandemia por covid-19, pero estos dos hermanos no tienen Internet y tampoco un dispositivo electrónico.



La historia, recogida por RCN, narra los periplos que Valerie y William enfrentaron para continuar con su educación. Sin Internet, con fotocopias de actividad borrosas y con una pequeña mesa que utilizaban por turnos, para realizar las tareas que podían.



En un video, del mismo medio, publicado el pasado 27 de noviembre del 2020 se observa a los niños mostrar las actividades que realizaron. Mantenían las hojas en carpetas.



Los niños dicen sentirse tristes, no esperaban que las autoridades del colegio les informaran que debían repetir el año escolar.



“Nosotros no podíamos porque no teníamos computador ni Internet. Hasta hoy no sé cómo es una clase virtual", dice la niña.



Los hermanos se lamentan. “Teníamos ganas de llorar porque no habíamos perdido el año, yo nunca perdí el año y ninguna materia, ni en transición, ni en primero, ni en segundo”, dijo Valerie.



Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres, citado por RCN, señaló que "más o menos el 10% de la población colombiana en educación prescolar a 11 perderá el año escolar, estamos hablando de casi un millón de estudiantes".



Por el momento, los niños y sus familiares, esperan una solución por parte de la institución.