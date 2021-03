Una niña de 9 años falleció mientras dormía tras dar positivo a covid-19

La ciudad de San Antonio, en Texas (Estados Unidos), está de luto por la pérdida de una joven residente. Su nombre era Makenzie Gongora y tenía nueve años al momento de morir. Su fallecimiento se produjo apenas tres días después de dar positivo en una prueba para covid-19.

Según sus familiares, la niña comenzaba a mostrar signos de recuperación, pero falleció de manera repentina una noche mientras dormía, relata el medio local My San Antonio. Ahora, la familia realiza una campaña de GoFundMe para poder pagar los gastos funerarios.



"Kenzie se quejaba por un dolor de cabeza fuerte. Le tomaron la temperatura y tenía fiebre", dijo a la cadena Ksat su madre Victoria Southworth. Así Makenzie fue llevada a un centro médico local donde se le hizo una prueba para covid-19, que salió positiva.



"Lo estándar es que (los médicos) dicen a los padres que los niños con covid-19, especialmente aquellos que no tienen problemas respiratorios, que la mantengamos vigilada y cómoda", aseguró la madre.



"Parecía estarse recuperando. Había momentos en los que no se sentía muy bien. En un punto empezó a vomitar", dijo Southworth.



El 1 de febrero de 2021, Makenzie dijo a sus padres que tenía agotamiento y que su estómago le dolía. Así se quedó dormida. A eso de la medianoche, Makenzie falleció. La familia todavía espera el reporte médico para saber exactamente qué ocurrió.



Hoy por hoy, la familia de Makenzie está decidida a crear conciencia sobre la infección de covid-19 en niños. "Sea lo que sea que haya causado esto, tiene que haber un cambio general en la que las personas se aproximan a los niños y al covid-19", dijo su madre.