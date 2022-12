Petroecuador operará bloques petroleros 16 y 17 desde enero 2023

Petrolia operará hasta el 31 de diciembre de este 2022 los bloques petroleros 16 y 17. Foto: Cortesía

Petroecuador informó que desde el 1 de enero del 2023 operará los bloques petroleros 16 y 17 (Tivacuno) en la provincia de Orellana debido a que la operación de Petrolia Ecuador, filial de New Stratus Energy Inc, termina el 31 de diciembre del 2022.

"El plazo contractual con la operador termina el 31 de diciembre de 2022 y de acuerdo a la ley vigente está en curso la fase final de revisión en la que EP Petroecuador tiene competencia cuando la operación y facilidades hayan pasado a manos del Estado ecuatoriano", señala un comunicado de Petroecuador.

Asimismo se añade que la petrolera estatal ecuatoriana inició los procesos que le corresponden para "continuar con la operación y la verificación correspondiente de personal, contratos y relaciones comunitarias, para cumplir con lo dispuesto".

Anuncio de arbitraje internacional

La petrolera canadiense New Stratus Energy Inc. informó que tras una reunión con el presidente Guillermo Lasso no se llegó a un acuerdo sobre los bloques 16 y 67 y acudirá a un arbitraje internacional formal.

El Gobierno resolvió rechazar la ampliación del contrato y disponer la reversión al Estado de los Bloques 16 y 67, actualmente operados por Petrolia Ecuador, filial de New Stratus Energy Inc.

Los contratos de estos bloques petroleros se vencen el 31 de diciembre de 2022. La intensión de la petrolera canadiense era extenderlos por hasta 20 años más.

"El gobierno del Ecuador informó a la Corporación y a sus asesores que no pretende cumplir con su obligación legal y contractual de designar el Comité de Negociaciones requerido para la extensión y migración de los contratos de los bloques 16 y 67", informó New Stratus Energy.

Como respuesta a la decisión gubernamental, la canadiense señaló que ejercerá sus derechos legales y contractuales a través de un arbitraje internacional formal.

Según el Ministerio de Energía, Petrolia no cuenta con autorización para operar los bloques 16 y 67.

