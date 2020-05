Municipios y prefecturas insisten en concretar más acuerdos con el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Esta fue la gran oportunidad para que los niveles de gobierno de todo el mundo entiendan que la descentralización es el camino para gobernar mejor”. Así se refirió Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), a la emergencia sanitaria que enfrentan los países por el covid-19 y que ha traído varios retos para las autoridades.

La participación de los gobiernos locales y los desafíos que han enfrentado durante estos días se abordó en un conversatorio virtual que se llevó a cabo la tarde del 12 de mayo del 2020.



La cita fue organizada por el Congope, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung.



Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la AME, recordó en esta cita que los municipios han encabezado varias tareas y que incluso analizan ahora el momento adecuado para la reactivación paulatina. “Seguiremos tomando decisiones responsables que vayan enfocadas a precautelar la vida de los ecuatorianos. Estamos conscientes de lo que debemos hacer, buscar la forma de reactivar la parte económica sin sacrificar a las personas”.



Sin embargo, los representantes de los gobiernos seccionales insistieron en la falta de acuerdos con el Gobierno nacional, para enfrentar esta situación en conjunto.



“Hay un Estado invalidado para poder manejar las crisis. La pandemia vino cuando se recortaron presupuestos en salud y cuando se adeudaban a los gobiernos autónomos descentralizados. De manera individual es muy difícil salir", dijo la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.



“Todavía no tenemos las pruebas rápidas y todos queremos volver a trabajar. La pandemia no tiene política. Somos los que estamos de frente y de cara para defender el territorio. El Gobierno tiene que tomar decisiones acertadas”, comentó Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas.



Delgado y Jurado agregaron que si bien los acuerdos y los acercamientos con el Ejecutivo han sido pocos, desde estos gobiernos ya se han planteado propuestas que sí han tenido resultados. El presidente de la AME recordó así el pedido de atender primero a los municipios con menos recursos al momento de igualarse con las deudas pendientes.



De los USD 563 millones que les debía el Gobierno a los municipios, dijo Delgado, ya se han cancelado los primeros USD 123 millones.



“Lo más adecuado es que el IVA vaya a las prefecturas y no a las arcas del Estado” sugirió Jurado. “Es importante que las transferencias por equidad territorial sea automática. Hoy se nos pagó febrero. Pero igual seguimos arrimando el hombro para enfrentar la crisis sanitaria”, declaró el titular del Congope.

MÁS SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA Noticias Medidas de protección Mapa de infectados Glosario