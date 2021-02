Municipios controlarán ventas, aglomeraciones y la movilidad durante las votaciones del  7 de febrero

Los municipios se organizan para controlar el espacio público de los alrededores de los recintos electorales durante las votaciones de este domingo.

En Otavalo, por ejemplo, no se permitirán las ventas ambulantes en las inmediaciones de recintos electorales y se controlará el uso de mascarillas y el respeto a los aforos.



La gobernadora de Imbabura, María Gabriela Jaramillo, dijo que en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia provincial (COE) se conoció que Otavalo y Cotacachi acogieron el exhorto del COE nacional. Anunció que habrá operativos con la Intendencia, Policía y los agentes de control municipal y de tránsito.



En Ambato, Guaranda y Latacunga se evitará la instalación de puestos improvisados para vender alimentos y emplasticado de documentos. La vigilancia estará a cargo de los agentes de control municipal, Policía, con el apoyo del Ejército.



El alcalde de Guaranda, Medardo Chiliquinga, indicó que se coordinó un plan con la Policía, para evitar los focos de transmisión del virus.

En Ambato, 60 agentes de control Municipal harán los recorridos por los recintos electorales. Álvaro Mantilla, director de Servicios Públicos, dijo que impedirán que los comerciantes se instalen y provoquen aglomeraciones. “Haremos decomisos de los productos. No permitiremos ningún tipo de venta informal. Tendremos apoyo de la Policía y Ejército”.



En Latacunga, 105 servidores municipales efectuarán la desinfección integral de los recintos electorales, antes y después del proceso; pero también vigilarán el espacio público y aplicación de la bioseguridad.



Luigi Calderón, secretario del COE cantonal, indicó que los servidores municipales se movilizarán en 16 motocicletas, cuatro camionetas, utilizarán cinco drones y se contará con el respaldo del Sistema Municipal de Videovigilancia. “Hemos preparado un operativo de seguridad para evitar las aglomeraciones en todos los centros de votación del país”.



En Riobamba, el plan se activará la tarde del sábado en los 46 recintos. Controlar las ventas informales y el distanciamiento será la prioridad del Cabildo, por lo que los 42 agentes laborarán desde las 06:00 hasta las 18:00; estarán policías y militares. En los exteriores no se permitirá la venta de comida ni otros negocios.



En Guayaquil, 320 agentes de control metropolitano resguardarán los centros de votación desde las 04:00, para evitar que comerciantes informales se ubiquen en los exteriores.



La Agencia de Tránsito y Movilidad también tiene un plan para desplegar 451 agentes, 27 oficiales y 87 motorizados en el perímetro de los recintos. Mientras que 189 uniformados vigilarán el resto del territorio urbano.



El Municipio de Chone se reunió ayer y prohibió las ventas informales a las afueras de los recintos y se harán operativos para evitar aglomeraciones y fiestas, debido a que las familias tienen la costumbre de reunirse en las casas después de ir a votar.



Además, ejecutará un plan de movilidad, porque hay calles y puentes en reconstrucción. El COE exhortó a que se vote según el último número de la cédula. Los pares de 07:00 a 12:00 e impares de 12:00 a 17:00.



Los COE de Portoviejo y Manta harán fumigaciones en los recintos y habrá operativos para evitar aglomeraciones por proselitismo y que beban licor en el espacio público.



En Santo Domingo, la mesa de seguridad del COE provincial organizó ayer el operativo. La principal tarea recaerá sobre los agentes de Control Municipal. 120 personas estarán en los exteriores de 15 recintos para evitar que se instalen puestos para plastificar certificados de votación, se delimitarán franjas de 400 metros a la redonda para que no se produzcan aglomeraciones.

Los agentes civiles de Tránsito estarán en 42 recintos, con 200 agentes y 4 inspectores. Ellos realizarán el cierre parcial de la avenida Chone y calle Puerto Ila y la calle 26 de Noviembre y avenida Río Toachi.



Según las autoridades, esos sitios serán peatonales con el fin de tener más espacio para la movilidad.



El Municipio de Esmeraldas tiene a cargo el control en 23 recintos electorales para prevenir las aglomeraciones. Pero las autoridades del Consejo de Seguridad se reúnen hoy para definir el número de policías municipales que participará.