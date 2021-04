Municipio de Quito dice que MSP no lo ha convocado para coordinar acciones para vacunación

La Secretaría de Salud del Municipio de Quito asegura que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no la ha convocado para coordinar acciones interinstitucionales en el proceso de vacunación. Desde el 25 de marzo pasado no se ha firmado un convenio para coordinar el trabajo.

Ximena Abarca, secretaria de Salud, utilizó su cuenta de Twitter para hablar del tema. Escribió: “El Municipio de Quito ratifica su compromiso con la población de la ciudad y el combate a la pandemia. Estamos a la espera de la firma del convenio por parte del Ministerio de Salud para activar nuestro contingente logístico en apoyo a la vacunación”.



El mensaje fue publicado la noche de ayer, miércoles 7 de abril del 2021, después de las quejas que existieron por la descoordinación en la vacunación en el Hospital de Calderón, ubicado en el norte de la capital.

Debo aclarar que desde el miércoles 31 de marzo, la @saludquito NO PARTICIPÓ en el proceso de vacunación en la ciudad de Quito. El Ministerio de @Salud_Ec dejó de convocarnos. La cooperación interinstitucional es indispensable para el combate a la pandemia. — Ximena Abarca Duran (@XimenaAbarcaD) April 8, 2021



El 25 de marzo de este año, tras una reunión entre el alcalde Jorge Yunda y el ahora exministro de Salud Mauro Falconí, el Gobierno Central comprometió 3,2 millones de dosis de vacunas para Quito. Con ellas, según Abarca, se vacunarían a 1, 7 millones de personas.



Para esto se firmaría un convenio en el que se establecía que el Cabildo quiteño ayudaría con la logística, personal y puntos para la vacunación. Por ejemplo, uno de los lugares del Municipio en el que se ha realizado la vacunación es el Centro de Atención Temporal (CAT).



En su cuenta de Twitter, Abarca señala que hasta el momento no se ha firmado dicho convenio. Ante la salida de Falconí, la Secretaria de Salud pidió al nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, les permitan contribuir con el contingente municipal. “Tenemos el plan, el personal y el compromiso con nuestra ciudad”, señaló la funcionaria.



En otro tuit, Abarca señala: “Debo aclarar que, desde el miércoles 31 de marzo, la Secretaría de Salud no participó en el proceso de vacunación en Quito. El Ministerio de Salud dejó de convocarnos”.



Abraca también señala en su Twitter que "la vacunación no debe ser un tema político sino un proceso técnico en donde la población sea prioridad absoluta, con derecho a una atención digna y oportuna".



La noche de ayer se conoció que Falconí dejaba el cargo tras los hechos acontecidos con la vacunación en Quito. Hasta horas de la noche se registró a adultos mayores que intentaban obtener la vacuna para la que fueron convocados en el Hospital de Calderón.