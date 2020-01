Municipio de Guayaquil condecora a dos mujeres que se enfrentaron a asaltantes

LEA TAMBIÉN

En el video se observa cómo un asaltante apunta a dos mujeres con un arma de fuego, por varios segundos. Una de ellas intentó que no le robara su celular y le cae a golpes. Cuando el hombre intenta salir del local con los objetos robados, la fémina se le abalanza otra vez y lo golpea con las manos y a patadas.

El enfrentamiento y forcejeo continúa en el patio del local entre el hombre y las chicas; luego hay una persecución hacia la calle.



Todo eso quedó grabado en los videos de un taller mecánico, ubicado en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió a las 17:15 del sábado 25 de enero del 2020, cuando el local ya estaba por cerrar la atención al público. Pero llegó un auto gris aparentemente pidiendo servicio.



Mientras el vehículo se estacionó al fondo del local y el mecánico se puso a revisarlo, otros dos hombres llegaron a pie e ingresaron a la oficina del taller. Ahí, el perpetrador le quitó el celular a una de las dos mujeres, que estaban en el sitio, y las apuntó con la pistola para que no lo siguieran.

MUJERES SE ENFRENTARON CON UN LADRÓN

4 delincuentes armados ingresaron a un taller mecánico a robar. Uno de los sujetos fue golpeado x las 2 mujeres y lograron retenerlo luego lo entregaron a la Policía, sus cómplices lo abandonaron. Ocurrió en Los Álamos, Gye. @teleamazonasec pic.twitter.com/3KKG4GOxo7 — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) January 27, 2020

María (nombre protegido), de 31 años, dijo que observó que había otras intenciones más que el robo. Cargaba cintas de embalaje y creyó que la intención era también maniatarlas. Pensó que la pistola era de mentira y se le lanzó. Así puso en práctica sus conocimientos de karate.



La otra joven, Sonia (nombre protegido), de 25 años, intentaba proteger y detener a su compañera por temor a una agresión mayor.



Ellas son dos mujeres venezolanas que montaron el taller mecánico en octubre pasado como un emprendimiento, luego de vender sus pertenencias en su natal país, contaron.



Llegaron a Guayaquil para encontrar oportunidades laborales. El hermano de una de ellas es el mecánico del local. Él recordó que cuando se percató de que algo pasaba en la oficina, un segundo hombre apareció en el auto, ya que estaba acostado en el piso, y notó las malas intenciones. En la posterior persecución por las calles, recibió dos disparos que le rosaron el pantalón y la chompa. Logró atrapar a uno de los asaltantes y lo entregaron a la Policía. Los otros tres escaparon.

En el acto de condecoración la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri se refirió al Plan Más Seguridad. Foto: EL COMERCIO

La mañana de este jueves 30 de enero del 2020, las dos mujeres y el joven mecánico estaban en el Salón de la Ciudad. El Concejo Cantonal de Guayaquil otorgó un reconocimiento a las jóvenes por “la actitud de valor y heroísmo sin par”. En el documento se menciona que realizaron un procedimiento de valentía, exponiendo su integridad, lograron enfrentar a los antisociales.

La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que ambas se enfrentaron a los delincuentes en acto de valentía y heroísmo y “con la bendición de dios” no resultaron heridas.



Contó que María lo pudo hacer porque aprendió artes marciales cuando estudió en una universidad de Venezuela. Por eso recordó que el Municipio impulsa el programa de defensa personal para mujeres, que es impartido por campeonas de karate. “Siempre he dicho que las mujeres deben estar preparadas, aprender defensa personal para tener una oportunidad de vida”.



La alcaldesa también señaló que una condecoración no resuelve los problemas de inseguridad en la ciudad. “Se deben solucionar con políticas del Estado, recursos humanos y las herramientas para combatir la delincuencia y no es cuestión de actos aislados”. Recordó que el Municipio ha entregado USD 14 millones en 65 vehículos, botones de pánico, cámaras, combustible, para el Plan Más Seguridad, pero a la Policía no le contratan el personal para que opere el servicio.



Informó que el próximo lunes 3 de febrero del 2020 se realizará una rendición de cuentas de las instituciones que integran el Plan Más Seguridad para conocer los resultados. “Tenemos el informe de los días que recorren, cuánto combustible usa y a qué son destinadas. Tenemos los documentos, las estadísticas, pero también la desesperación de la gente que no ve ningún cambio. Demando al Gobierno Central que tome una política en serio frente a la delincuencia”.

El Municipio también remitió a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) el pedido del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, para que se amplíe a 24 horas el horario de restricción para el uso de dos hombres en una moto. Aunque Viteri dijo que los “delincuentes no respetan ninguna ordenanza” se tramitará el pedido que coincide con uno similar del concejal Héctor Vanegas.