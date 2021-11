Mueren más de 20 personas tras caer por un barranco un autobús en Pakistán

Al menos 22 personas han muerto y otras ocho resultaron heridas este miércoles 3 de noviembre del 2021 tras caer por un barranco un autobús que se dirigía a Rawalpindi en los alrededores del distrito de Sudhnoti, situado en la provincia de Azad Jamu y Cachemira, según han confirmado las autoridades.

El subinspector de la Policía de Punch, Rashid Naim Jan, ha confirmado en declaraciones al diario paquistaní Dawn la cifra de víctimas y ha agregado que cinco de los heridos han sido trasladados a Kotli para su ingreso, mientras que tres han sido llevados a Baloch.

Testigos han señalado el autobús inició su recorrido en Baloch y sufrió un problema técnico pocos kilómetros después, lo que provocó que colisionara con el talud de la montaña y acabara por caer por un barranco de 500 metros después de que el conductor perdiera el control del vehículo.

At least 23 passengers are said to have died and 9 injured in a tragic bus accident in #Sudhnoti district 0f Azad #Kashmir #AJK after a #Rawalpindi bound coaster plunged into a ditch near Majhiari village this morning pic.twitter.com/2CPIAVGQcb