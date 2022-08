Muere joven que sufrió ataque cerebral durante partido de fútbol en Argentina

Imagen referencial. Lucas jugaba como mediocampista en el club Juventud Zondina en Argentina. Foto: Pixabay

Un adolescente que sufrió un ataque cerebral durante un partido de fútbol en San Juan, Argentina, falleció este martes 23 de agosto de 2022. Estuvo 10 días en estado crítico.

El joven de nombre Lucas González Monla, de 15 años, estaba jugando un partido de fútbol para el Club Juventud Zondina, de la localidad de Villa Basilio Nievas. Su rival era Atenas de Pocito en un torneo local.

Mientras participaba del torneo, Lucas se desplomó y causó gran sorpresa entre sus compañeros y el público en general. Según el medio de comunicación Todo Noticias (TN), el adolescente no sufrió ningún golpe previo ni tampoco había presentado síntomas.

Sin embargo, una vez en el suelo, Lucas empezó a convulsionar. De inmediato llamaron a servicios de emergencia para trasladarlo a una casa de salud.

Posteriormente, médicos del Hospital Rawson confirmaron que sufrió un accidente cerebro vascular (ACV). Los familiares se enteraron de la trágica noticia de manera inmediata.

“El sábado, cuando lo internaron, nos avisaron que las horas siguientes iban a ser críticas. Le colocaron un drenaje y la hemorragia no cesa. Le hicieron estudios y no reacciona. Su cerebro no responde”, comentó la hermana de Lucas, Belén, a TN.

Después de 10 días en estado crítico, los familiares confirmaron este martes que la salud de Lucas estaba en riesgo debido a que su cerebro no respondía. Tras el fallecimiento la Municipalidad de Zonda decretó “dos días de duelo comunitario en todo el departamento”, indicó TN.

Finalmente, el club futbolístico de toda la vida de Lucas lo despidió con un emotivo 'post' en redes sociales. “Desde el Club Juventud Zondina despedimos con profundo pesar y dolor a nuestro jugador de inferiores, Lucas González”.

“Quien deja una marca en el club habiendo vestido nuestros colores, les mandamos todas nuestras fuerzas y condolencias a su familia y acompañamos en el dolor”, también escribieron.