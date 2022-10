Joven de 23 años recibió la eutanasia por 'sufrimiento psiquiátrico insoportable'

Shanti recibió la eutanasia el 7 de mayo del 2022 en total calma. Foto: Redes sociales

Redacción Elcomercio.com

Shanti De Corte murió a sus 23 años después de recibir la eutanasia por pedido propio debido a un "sufrimiento psiquiátrico insoportable" tras haber sobrevivido a un ataque terrorista en Bruselas, Bélgica, en 2016.

La joven falleció en mayo de este 2022 pero su noticia se viralizó en varios medios de comunicación desde el 10 de octubre.

El caso de la chica se remonta al año 2016 cuando ella tenía 17 años. Ella junto a sus compañeros de colegio se encontraban en la sala de salidas del aeropuerto belga de Zaventem para un viaje a Italia. Pero una bomba explotó dejando a varias personas muertas y cientos de heridos.

De Corte logró escapar ilesa de la explosión pero las secuelas psicológicas fueron irreversibles. A raíz de este evento sufrió constantes ataques de pánico y síntomas de depresión. Por ello tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico para tratarse y recibir medicación. Pese a ello intentó suicidarse en 2018 y 2020.

La misma joven contó a través de redes sociales las secuelas que sufrió tras el atentado y su lucha contra la depresión severa y trastorno de estrés postraumático.

"Tomo algunos medicamentos en el desayuno. Y hasta 11 antidepresivos al día. No podría vivir sin ellos. Con todos los medicamentos que tomo, me siento como un fantasma que ya no puede sentir nada. Quizá haya otras soluciones además de los medicamentos", contó.

Su madre también contó que después del atentado la vida de su hija cambió totalmente. "Ese día (el de los atentados) la destrozó de verdad, nunca se sintió segura después de aquello. No quería ir a ningún sitio donde hubiera otras personas, por miedo. También tenía frecuentes ataques de pánico y nunca se libró de ellos", reveló.

Finalmente Shanti De Corte pidió morir por eutanasia y su solicitud fue aprobada por dos psiquiatras. Cabe recordar que en Bélgica la eutanasia es legal.

El 22 de marzo del 2016 dos personas pertenecientes al Estado Islámico (ISIS) se inmolaron con explosivos en el aeropuerto de Zaventem. Un tercero hizo lo mismo en el tren subterráneo de Bruselas. El ataque terrorista dejó 32 personas muertas y 340 heridos.

Visita nuestros portales: