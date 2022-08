Hallan un pie flotando en las aguas termales de un parque nacional, en EE.UU.

Un empleado del parque se llevó una sorpresa cuando encontró algo extraño. Se trataba de un zapato suelto con un pie mutilado en su interior. A este espacio natural llegan cada año miles de turistas.

El hecho se registró el pasado miércoles 17 de agosto de 2022, el trabajador dio aviso a las autoridades, que clausuró una parte del lugar y prohibió el uso de parqueaderos mientras realizaban la investigación.

El parque nacional de Yellowstone, ubicado entre los estados de Wyoming, Montana e Idaho, es uno de los más importantes de Norteamérica. El ecosistema fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978.

Este lugar se compone de lagos, ríos, cañones y cordilleras. El lago consiste en una serie de aguas termales situadas en el volcán Yellowstone, un cráter inactivo que está entre los más grandes del mundo.

(Heads Up!) On Aug. 16, an employee found part of a foot, in a shoe, floating in Abyss Pool, located in the West Thumb Geyser Basin in the southern part of Yellowstone National Park. An investigation by Yellowstone law enforcement officers is ongoing. https://t.co/xlXmdHkXBk pic.twitter.com/bLo51IYEEr