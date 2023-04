Fenómeno de El Niño comenzará entre mayo y julio, según EE.UU.

Después de aproximadamente dos años del fenómeno de La Niña, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) reveló este jueves 13 de abril que existen altas probabilidades para que se desarrolle el fenómeno de El Niño para este verano; es decir, entre mayo y julio podría desarrollarse este evento climático causado por el calentamiento del Océano Pacífico.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los efectos de El Niño son notables en el norte de la región Pacífica, los departamentos de la región Andina y en los departamentos de la región Caribe.

La NOAA advirtió este jueves 13 de abril que existe un 62 % de probabilidad que el fenómeno de El Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2023.

La autoridad climática estadounidense emite una vigilancia cuando las condiciones son favorables para el desarrollo de El Niño en los próximos seis meses.

"Aunque todavía nos encontramos en una fase neutra, en la que no hay presencia ni de El Niño ni de La Niña, hay un 62% de probabilidades de que El Niño se desarrolle en algún momento entre mayo y julio", advierte la NOAA en su comunicado.

Por su parte, el Ideam advierte que existe un 70 % de probabilidad que llegue a finales de este año.

An El Niño Watch (!) has been issued by @NWSCPC which means that conditions are favorable for the development of El Niño within the next 6 months. In fact, there’s a 62% chance of El Niño conditions for the May–July period.

For more, head to the ENSO Bloghttps://t.co/lcgh1yhoCv pic.twitter.com/WH2IPY6WxI