EE.UU. distribuirá vacunas contra la viruela del mono; esperan aumento de casos

El Gobierno estadounidense pondrá a disposición de los estados del país más de un millón de dosis de la vacuna contra la viruela del mono en los próximos días, así lo manifestó el jueves 28 de julio de 2022.

Esta medida fue anunciada por la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) que aprobó un envío adicional de casi 800 000 dosis.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, defendió el jueves en una llamada con periodistas que esto implica que el Departamento "ha hecho sus deberes" contra el brote.

Las vacunas serán puestas a disposición de las administraciones sanitarias locales y distribuidas en función de la cantidad de casos detectados y del número de personas vulnerables.

Becerra añadió que las autoridades esperan tener disponibles "varios millones más" de dosis contra la enfermedad a partir de 2023.

This action by the @US_FDA is a critical step forward in our plans to strengthen and accelerate our monkeypox response, which includes distributing a safe and effective vaccine to those at highest risk of exposure to monkeypox. https://t.co/thKgHZAMIk