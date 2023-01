Choque de buses en Senegal deja al menos 40 muertos y 78 heridos

Al menos 40 personas murieron este domingo 8 de enero y 78 resultaron heridas por el choque de dos autobuses en Senegal, según informaron las autoridades, que decretaron tres días de luto nacional.

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de Sikilo, en la región de Kaffrine, a más de 200 kilómetros al sudeste de la capital Dakar, alrededor de las 03:30 hora local (misma GMT) en la Carretera Nacional 1, informó la Fiscalía de la República.

Senegal has declared three days of national mourning after more than 100 passengers were killed or wounded after two buses crashed into each other on Sunday (January 8). @D_J_Doyle has more. pic.twitter.com/Of0T6ffUfh