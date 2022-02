Anonymus declara guerra cibernética a Rusia

El colectivo Anonymous declaró estar oficialmente en guerra cibernética contra Rusia, tras el anuncio del presidente Vladimir Putin de llevar a cabo una “operación militar” en Ucrania.

Y aseguró que hackeó varios sitios de su gobierno, incluida la página del Ministerio de Defensa y la del canal de noticias Russia Today (RT).

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

El medio de comunicación señaló que no tenía acceso a las 02:30 de este viernes 25 de febrero de 2022.

“Nuestras operaciones están dirigidas al gobierno ruso. Es inevitable que el sector privado también se vea afectado. Si bien esta cuenta no puede pretender hablar por el todo el colectivo Anonymous, podemos de hecho informar las verdades de las acciones colectivas de Anonymous contra la Federación Rusa”, se puede leer en la cuenta de Twitter del colectivo.

JUST IN: Hacking group #Anonymous launches 'full-scale' cyberattacks on Russian government websites in retaliation for #Russia's invasion of #Ukraine. #OpRussia #StandwithUkraine pic.twitter.com/1dxVMKNolK