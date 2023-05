Angustia en avión cuando un pasajero abrió la puerta de emergencia en pleno aterrizaje

Momentos de angustia se vivieron en un avión de Asiana Airlines que transportaba a 194 pasajeros justo cuando se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Daegu, en Corea del Sur.

En el suceso, nueve personas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial debido a dificultades respiratorias y a la posibilidad de haber experimentado hiperventilación por la fuerza del aire.

Así mismo, las autoridades procedieron a la captura del hombre de 33 años involucrado en el incidente, quien no dio muchas explicaciones en el momento de su detención.

#AsianaAirlines Airbus A321 (HL8256) flight #OZ8124 from #Jeju safely landed at Daegu Airport,#SouthKorea after a passenger opened the left emergency exit door during approach. Nine people taken to hospital with breathing difficulties.



🎥©Yonhap News Agency#Korea #Airbus #A321 pic.twitter.com/Y6a4TqhcIn