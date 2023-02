Alerta en EE.UU. por el Tranq, droga que pudre la piel

Autoridades de EE.UU. están preocupados por los efectos de la nueva droga. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Las autoridades estadounidenses están en alerta por la comercialización de una nueva droga que es más tóxica y pudre la piel, llamada como Tranq, que combina fentanilo con xilacina.

En 2021 el mundo quedó impresionado al ver la magnitud del problema de consumo de drogas que atraviesan Filadelfia y otras regiones de ese país, tras la viralización de un video en el cual se observan a varias personas visiblemente deterioradas por los narcóticos, principalmente, por el fentanilo.

"El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestra nación jamás haya enfrentado (…) está en todas partes. Desde las grandes áreas metropolitanas hasta la América rural, ninguna comunidad está a salvo de este veneno", así lo expresó la directora de la Administración de Control de Drogas, Anne Milgram, en la página de la DEA Fentanyl Awareness.

En 2022 debido al fentanilo morían alrededor de 15 personas mueren al día en Kensington, Filadelfia.

Nueva droga en EE.UU. deja 4 muertos

La sustancia conocida como tranq, tranq dope o zombie drug, se comercializó por primera vez en Filadelfia, pero con el tiempo se ha estado expandiendo por todo el territorio, causando una alerta en California, en donde en los últimos meses ya se registraron cuatro muertes por su consumo.

Esta droga combina fentanilo con xilacina, un sedante aprobado únicamente para uso veterinario en EE. UU. En el reporte de la DEA 'The Growing Threat of Xylazine and its Mixture with Illicit Drugs', publicado en octubre de 2022 se menciona que se ha detectado la combinación de este tranquilizante con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas, lo que resulta en una mezcla letal, ya que los profesionales de la salud no tienen un antídoto que permita revertir una sobredosis.

Los traficantes emplean la xilacina porque, según la DEA, no es una sustancia controlada por la ley, por lo que se vende legítimamente en internet y farmacéuticas veterinarias y, además, sus efectos son más duraderos.

Efectos del tranq: pudre la piel

El reporte explica que el tranq provoca somnolencia excesiva, hipertensión, taquicardia, depresión respiratoria y, generalmente, los consumidores desarrollan heridas en carne viva en los tejidos blandos, que se convierten en costras de carne muerta, que parecen quemaduras.

"Pueden conducir a tejido necrótico, que pueden resultar en amputación a tasas más altas que las que se inyectan otras drogas sin xilacina", menciona el reporte de la DEA.

De hecho, un artículo de The New York Times registra el testimonio de Tracey McCann, una mujer de 39 años que sufrió graves lesiones en sus brazos por el esta droga. Ella relató que aunque vio personas con las heridas provocadas por el tranq cubiertas de pulgas y gusanos, no podía alejarse de esa droga.

Hasta que un día, el dolor fue tan insoportable que acudió a una clínica, donde le trataron las heridas y le enseñaron a cambiarse los vendajes. Allí conoció a más personas lesionadas por el tranq y tomó la decisión de rehabilitarse.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: