Siria repele un presunto ataque con misiles al oeste de Damasco

La agencia de noticias estatal siria, SANA, informó el jueves 2 de agosto de 2018, que las defensas aéreas del Ejército sirio repelieron un “objetivo hostil” al oeste de la capital, Damasco, y activistas detallaron que se produjo un ataque con misiles contra posiciones de las fuerzas gubernamentales.

SANA no especificó la naturaleza del “objetivo hostil” pero dijo que fue

destruido, citando a una fuente militar no identificada.



Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, detalló que se produjeron varias explosiones al oeste de Damasco, originadas por el impacto de misiles contra posiciones de las fuerzas leales al presidente Bachar al Asad y sus aliados.



La ONG agregó que se desconoce de momento si hay víctimas y si el ataque fue perpetrado por Israel, ya que esta no sería la primera vez que el país vecino ataca objetivos en territorio sirio.



A principios del pasado mes de julio, SANA informó de que las baterías antiaéreas sirias respondieron a un ataque con misiles contra el aeropuerto militar T4, en la provincia central de Homs, y atribuyó el ataque a Israel, al igual que el Observatorio.



Anteriormente, en otro ataque contra esa instalación, perecieron al menos catorce militares y combatientes aliados de Damasco, tanto nacionales como extranjeros.



Los ataques israelíes, que este país no suele reconocer, tienen como objetivo a las fuerzas iraníes o los milicianos del grupo chií libanés Hizbulá que luchan en Siria en el bando gubernamental.