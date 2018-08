Nueva York anima a otras ciudades a seguir su ejemplo en la regulación de vehículos de alquiler con conductor

LEA TAMBIÉN

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, animó este jueves 9 de agosto de 2018 a otras ciudades del mundo a regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) tras la aprobación, este miércoles, de una legislación pionera que limitará la emisión de licencias de aplicaciones como Uber o Lyft.

“Espero que el progreso de hoy se sienta en todo el mundo, y les recordaría a las ciudades que tomen el poder y no permitan a las corporaciones multinacionales hacer cosas que perjudiquen a su gente”, dijo De Blasio al ser preguntado por los casos de España y Argentina en un acto de celebración con grupos de taxistas.



El alcalde demócrata afirmó que al “hacer frente” a los VTC, que han provocado grandes cambios en los sistemas de transporte urbano, las ciudades “se están aliando, apoyándose y aprendiendo las unas de las otras”, y ya se han visto “esfuerzos extraordinarios” cuando algunas “dicen no a firmas que intentan dictarles” qué hacer.



De Blasio firmará el próximo martes un paquete regulatorio, aprobado en el pleno del municipio neoyorquino, con el que entrará en vigor una moratoria de un año en la emisión de nuevas licencias de VTC en la ciudad, excepto si los vehículos son accesibles en sillas de ruedas, mientras se realiza un estudio sobre el impacto del sector.



Otra de las medidas que ha generado apoyo entre los conductores -de taxis, VTC y otros modelos de transporte- es la que conmina a la Comisión de Taxis y Limusinas, que emite las licencias, a presentar y adoptar en los próximos 75 días una norma sobre una compensación mínima, que se estima podría aumentar sus ingresos hasta un 20 %.

Nueva York busca atajar la congestión del tráfico en las calles de la ciudad más poblada de EE.UU. y también la de mayor importancia para Uber, una de las firmas responsables de que mensualmente se sumen a las calzadas locales 2 000 vehículos que realizan estos servicios, según la alcaldía.



“Pero no solo se trata de la molestia de la congestión, la gente está sufriendo”, agregó el concejal Corey Johnson, en referencia a los seis conductores que se han suicidado en los últimos siete meses, debido en parte a las dificultades económicas que la competencia de esas aplicaciones ha impuesto al sector del taxi.



Johnson se opuso hace tres años al primer intento de Nueva York para regular los vehículos de alquiler basados en aplicaciones, pero ahora se ha convertido en el principal impulsor de esta iniciativa pensada como “una solución de sentido común basada en datos”.



En ese sentido, el también portavoz del Concejo señaló que los ingresos de los conductores, el 90 % de los cuales son inmigrantes, son “tan bajos que casi la mitad cualifican para el programa de salud Medicaid, y el 18 % para recibir cupones de alimentos”.

“Todos los que tenemos Uber y otras aplicaciones en el teléfono tenemos que reconocer que no todo es la conveniencia, sino la justicia y la igualdad”, insistió.



Uno de los argumentos para los cambios es que las empresas de VTC tienen al 40 % de sus vehículos circulando vacíos, lo que sube los costes a los conductores y perjudica al medio ambiente, aunque los concejales también se comprometieron a “mantener las cosas positivas”, como el mejor servicio a áreas fuera de Manhattan.



Así lo defendió mediante una agresiva campaña de publicidad Uber, que instó a las autoridades a “no dejar tirados” a los vecinos de áreas con rentas bajas, o a los pertenecientes a minorías, que tendrían que recurrir al deficiente transporte público por sus problemas para acceder a los taxis, entre ellos el racismo.



No obstante, el municipio aclaró este miércoles que no va a reducir el número de licencias, sino hacer una “pausa” en su emisión mientras recibe los datos que le ayuden a gestionar un sistema de transportes en el que el número de VTC se ha duplicado en cuestión de tres años, hasta unos 130 000.



De cara al futuro, Johnson indicó que para el próximo otoño la ciudad baraja crear un fondo sanitario para los taxistas, perseguir a las “compañías de alquiler depredadoras” y elaborar una norma que “maximice la ocupación de los vehículos” con la colaboración del sector del VTC y el taxi.