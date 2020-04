¿Qué multas se cobran por no cumplir la cuarentena por el covid-19?

LEA TAMBIÉN

Multas, horas de trabajo comunitario y otro tipo de sanciones se establecieron en algunas ciudades por no cumplir con las restricciones de circulación vehicular, peatonal y otras medidas para evitar los contagios por covid-19.

Ecuador está en emergencia sanitaria desde el 11 de marzo, tras el decreto del presidente Lenín Moreno. El 16 de marzo se dispuso el estado de excepción y toque de queda, para el confinamiento obligatorio en casa, con el objetivo de que no se propague el virus de forma exponencial.



Para aplicar las medidas de control, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional encargó a los municipios que hagan cumplir las disposiciones de mantenerse en casa.



Trabajo comunitario y hasta USD 1 200 por no usar mascarilla en Pichincha



En el cantón Rumiñahui se impondrá una sanción económica por no utilizar mascarilla en los espacios públicos. La multa será de USD 400 por primera vez; USD 800, por la segunda; y USD 1 200 para la tercera vez que se incumpla esta medida.



En Mejía también se pondrá una sanción económica de la mitad de un salario básico (USD 200) por no portar la mascarilla en los espacios públicos.



En Cayambe se pedirá trabajo comunitario de ocho horas por transitar sin el uso de mascarillas, por no respetar la distancia de dos metros entre personas (en espacios públicos) y por realizar actividades en grupo.



En Pedro Moncayo se aplicará el trabajo comunitario a quienes incumplan con el toque de queda.



Retención de vehículos y multas en la Sierra Centro



En Latacunga, las autoridades decidieron que se retendrá el vehículo de los conductores que incumplan con el toque de queda o a quienes hagan mal uso del salvoconducto.



En Riobamba está vigente la ordenanza municipal que sanciona con USD 40 a las personas que transiten sin usar mascarilla. Los vehículos que circulen sin justificación durante el toque de queda o en días no asignados para circular también serán sancionados. Ellos deberán pagar una multa de USD 120 y la retención del vehículo mientras dure la emergencia.



Más regulaciones de circulación y multas en Santo Domingo



En el cantón Tsáchila se establecieron tres tipos de sanciones para peatones y conductores. Por no usar mascarillas habrá una multa de USD 40, por primera vez, USD 80 por una segunda ocasión y USD 120 por un tercer incumplimiento.



Los peatones que incumplan el toque de queda serán sancionados con USD 100 y USD 200, por reincidencia. En la provincia también se definieron sanciones para los conductores de autos y motos. En un carro pueden circular dos personas y en una moto solo el conductor. La persona que no cumpla pagará USD 120 y tendrá seis puntos menos en la licencia.



Multas por uno usar mascarilla e irrespetar el toque de queda en la Amazonía



En Pastaza sancionarán a los pobladores que no usen mascarillas con multas de USD 40, 80 y 160. Además, trabajo comunitario como la limpieza de los lugares donde se encuentran hospedados los médicos y enfermeras.



En Palora, en Morona Santiago, sancionarán a las personas con una multa de USD 100 a quienes no respeten el toque de queda.



En el Austro e Imbabura aún se debaten las sanciones



El Concejo Municipal de Ibarra debate la aprobación de una ordenanza para el uso obligatorio de las mascarillas.



En Cuenca tampoco se fijan multas, pero nueve de los 15 concejales tienen listo un proyecto de ordenanza en el que plantean el cobro de USD 100 a quienes no porten la mascarilla en la calle o que no mantengan la distancia en los espacios públicos.