Personas con covid-19 podrán evitar la multa por no votar, con un certificado

Las personas que padezcan coronavirus y no puedan sufragar en las elecciones generales del domingo 7 de febrero del 2021, podrán evitar la multa de USD 40, equivalente al 10% del salario básico. Así lo confirmó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para no ser sancionados, los pacientes deberán presentar el certificado médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado, que confirme que el resultado de la prueba de covid-19 dio positivo.



La funcionaria recordó que el Código de la Democracia, en su artículo 292, establece que están exentos de la multa quienes no puedan votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados, con el certificado de un médico del sistema de salud público o privado.



“Tendrán que guardar la prueba que evidencie que la persona ha dado positivo. Es un documento importante para tener la justificación y evitar la muta”, mencionó la funcionaria.



En el mismo artículo 292, se establece que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que no acudan a cumplir su tarea tendrán una multa de USD 60, equivalente al 15% del salario básico. De igual forma, Atamaint precisó que no cancelarán ese valor, quienes presenten el certificado por covid-19 o alguna otra dolencia comprobada.



Esta disposición forma parte del protocolo general para evitar la propagación del covid-19, que entregó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) al CNE.



Además, en la norma se pide que, si algún ciudadano padece una enfermedad respiratoria aguda, que incluya fiebre y al menos un síntoma respiratorio como tos, fatiga, dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto, trastornos digestivos como diarrea, dolores musculares, y dolor de cabeza, vaya a la casa de salud más cercana para descartar que sea portador de coronavirus y evite acudir a los recintos electorales.

También se pide acudir el establecimiento médico más cercano, a quienes hayan estado en contacto directo o cercano con un caso covid-19, confirmado o probable, en los últimos 14 días, igualmente para descartar que sean portadores del virus.