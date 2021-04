Mujer transgénero lucha por ser monja: 'No me rendiré así me toque hablar con el Papa'

Eefje Spreuters es una mujer transgénero de nacionalidad holandesa que ha encontrado en la fe "su misión de vida" y por ello quiere servir como monja en la Iglesia Católica. Sin embargo, publica el medio El Heraldo el 16 de abril del 2021, le han cerrado las puertas por su condición de género.

Spreuters tiene 46 años de edad e inició su transición, indica el medio Televisa, hace "un par de años". "Siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente, especialmente por mi madre. He querido ir al monasterio toda mi vida. Como hombre tuve una vida difícil, ahora quiero la paz", contó.



Su convicción para entrar a la Iglesia, cuenta el último medio citado, se da porque conoció el caso "de un sacerdote franciscano que cambió de género y al que le permitieron seguir cumpliendo con sus cargos". Por eso, ella asegura que no se rendirá hasta conseguir lo que considera como su vocación: "No me rendiré, así tenga que ir al Vaticano y hablar con el papa Francisco".



Según un comunicado compartido mediante la Congregación para la Educación Católica "los debates actuales sobre la identidad de género pueden desestabilizar a la institución familiar". Y, agrega el documento, "los esfuerzos para ir más allá de la diferencia sexual constitutiva hombre-mujer, como las ideas de ‘intersexual’ o ‘transgénero’, conducen a una masculinidad o feminidad que es ambigua".



Por su parte, el abogado de Spreuters, Rik Torkf, dijo que en su país, ella "sí puede unirse a la Iglesia y que no estaría rompiendo ninguna regla, pero que debe hacerlo según el sexo asignado al momento de su nacimiento".

Si se aplicaría la afirmación de Torkf, Eefje Spreuters podría entrar a la Iglesia como sacerdote, más no como monja, como es su deseo.