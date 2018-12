Una mujer denunció que fue agredida sexualmente cuando salió a buscar trabajo en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Su estado actual es de pánico e histeria. Alexandra, de 33 años, apenas puede ver a su hijo de 15. No permite que alguien la toque ni se le acerque. Ella fue presuntamente secuestrada y agredida sexualmente por algunos hombres cuando salió a buscar trabajo en el noroeste de Guayaquil.

Según una denuncia puesta en la Fiscalía del Guayas, la violación ocurrió el pasado miércoles 5 de diciembre de 2018, cuando Alexandra salió de su casa. Ella tenía una entrevista laboral en el centro del Puerto Principal. Ese día, detalla el documento, salió a tomar un bus y apareció la noche del jueves 6, con la ropa rasgada y desorientada. Se bajó de un vehículo plomo que era conducido por un hombre.



Una amiga la socorrió y la llevó hasta la entidad judicial para que pusiera su denuncia. El fiscal de turno, Víctor Altamirano, dijo que según los exámenes del médico legista, sí hubo una agresión sexual. El funcionario sostuvo que de acuerdo a la versión dada por Alexandra, ella fue drogada por un hombre.

“La víctima presentó huellas de pelea. Presumimos que hubo un forcejeo entre ella y el atacante antes de ser violentada sexualmente”, señaló Altamirano.



La amiga de Alexandra contó que ella tenía cuatro meses sin trabajo. Aseguró que ese día no dio detalles del sitio al que fue convocada para la entrevista.



“Ella está mal. No ha dicho nada, llora y no soporta que la toquen. Si uno se le acerca quiere pegar, está agresiva”, expresó la mujer.

Alexandra se encuentra internada en un hospital del Puerto Principal. Entre tanto, su hijo de 15, permanece en casa con el celular de su mamá en la mano. El adolescente vio el auto en el que llegó Alexandra pero no pudo identificar las placas ni al conductor.



La mañana de este viernes 7 de diciembre, dos agentes policiales daban vueltas por el sector para precautelar la seguridad del menor de edad.