860 muertos y más de 2 000 contagios por coronavirus en Francia

El coronavirus ha matado a otras 186 personas en Francia en las últimas 24 horas, anunció el lunes 23 de marzo de 2020 el ministro francés de Salud, lo que eleva el número de muertos en el país a 860.

El ministro de Salud, Olivier Véran, señaló también que se han registrado 19 856 contagios en el país, de los cuales 2 082 están en cuidados intensivos.



No obstante, la cifra oficial de contagiados podría ser mayor ya que sólo las personas que presentan síntomas son sometidos a pruebas.



Francia está en confinamiento casi total desde hace casi una semana. Sólo están permitidas las salidas para actividades esenciales, como ir a trabajar cuando no se puede hacerlo a distancia, comprar comida o medicamentos, y hacer un poco de ejercicio.



“Todos esperamos que este confinamiento tenga pronto un impacto fuerte y visible en el coronavirus. Todos sabemos que este confinamiento es esencial”, dijo Véran.



“Es una situación difícil. Pero no perdemos la esperanza”, añadió.