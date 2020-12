37 312 muertes inusuales durante nueve meses de pandemia en Ecuador

Las muertes inusuales en el Ecuador durante nueve meses de pandemia y a un mes de terminar el 2020 suman 37 312. Esta cifra se calcula al comparar con las cifras de defunciones del 2019.

Entre marzo y noviembre pasados, el Registro Civil reporta 92 047 defunciones por todas las causas, pero en los mismos meses del año pasado se registraron 54 762, por lo que la mortalidad excesiva pudiera atribuirse al coronavirus.



Al analizar las cifras de forma global se observa que en los dos últimos meses-octubre y noviembre- se logró bajar la cantidad de fallecidos inusuales a escala nacional (ver gráfico).





A nivel provincial, de las 24 provincias, todavía 15 afrontaron 998 fallecimientos en exceso durante el mes de noviembre, principalmente, de la Sierra y Costa.



De esta cantidad, el 89% corresponden a Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y Santa Elena, en donde todavía ha persistido una alta ocupación de camas en las áreas de hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos. Pero, además, a excepción de Pichincha, tienen baja cantidad de pruebas de diagnóstico PCR por habitante.



Las provincias que han subido su número de decesos inusuales de octubre a noviembre son: Guayas, Manabí, Chimborazo, Cotopaxi, Orellana y en menor medida Galápagos.



Santa Elena mantuvo la misma cifra de 39 muertes inusuales en ambos meses.



¿Qué ocurre en Guayas? La provincia más impactada durante esta pandemia no mostraba muertes extras en los primeros días de noviembre, pero cerró el mes con 397 fallecidos adicionales al comparar con noviembre del 2019.



Esta cifra si bien es más alta que la de octubre (365) e, incluso, la de junio que fue la más baja (176) no es comparable con los picos más altos de mortalidad que se dieron en marzo y abril.



Actualmente, esta provincia del Litoral acumula 16 983 decesos irregulares de 37 312, por lo que su peso en el mapa nacional es del 45,45%.



Pichincha es la segunda provincia más afectada con 6 249 personas que perdieron la vida en exceso. En este caso, las cifras muestran un descenso sostenido durante los últimos tres meses.



Azuay, que se encuentra en tercer lugar en la lista de defunciones en exceso, aunque también ha tenido una tendencia a la baja desde septiembre.



Esta caída también se observa en otras seis provincias con cifras menores a 100. Se trata de Santo Domingo, Tungurahua, El Oro, Imbabura, Sucumbíos y Napo.



En el caso de Santa Elena, otra provincia impactada al inicio de la epidemia no había tenido víctimas inusuales en julio y septiembre pasados, pero en octubre y noviembre nuevamente registra 39 en cada mes.



Finalmente, hay que destacar nueve provincias que no han tenido mortalidad más allá de lo habitual en noviembre. Cañar y Pastaza todavía registraban muertes en exceso en octubre y en noviembre ya no tuvieron. Siguen en la lista: Morona Santiago, Carchi, Bolívar, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Esmeraldas y Loja.