Moreno inaugura enlace radial y dice que acatará una eventual censura en la Asamblea contra Romo

El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró la mañana de este lunes 16 de noviembre del 2020 su nuevo espacio radial 'De Frente con el Presidente', en el cual abordó durante 30 minutos, sobre la gestión de su gobierno referente a la coyuntura actual.

En ese espacio trató, principalmente, tres temas relacionados a comercio exterior, política y corrupción. Lo acompañó el ministro de la Producción, Iván Ontaneda; y lo entrevistaron los periodistas Luisa Delgadillo y Andrés Mendoza. La secretaria de Comunicación, Caridad Vela, moderó el programa.



En comercio exterior, el primer mandatario reiteró que, en su administración, que culminará en mayo del 2021, no se alcanzará a firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. "Definitivamente va a ser bastante difícil, pero sí puede estar bastante encaminado".



Recordó que hace una semana ya hubo una reunión entre una delegación de Ecuador con el Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) de Estados Unidos, lo que constituye un acuerdo previo que se dará a conocer en las próximas semanas. "Es un excelente primer paso para poder llegar al acuerdo definitivo que seguramente se hará el próximo año".



No obstante, Ontaneda especificó que los dos países firmarán un acuerdo de primera fase. Es decir, será corto porque tiene pocas materias pero que serán parte del texto para trabajar un acuerdo comercial mucho más amplio en lo posterior.



"En esta etapa se enfocarán en materia de fácil implementación, no trataremos temas que tienen sensibilidad como por ejemplo son los temas agrícolas, quiero ser bastante claro en eso".



Moreno agregó que están conscientes que este propósito de acuerdo dependerá del próximo gobierno. Dijo que serán respetuosos de que lo que pueda decidir la nueva administración. "Sin embargo, nuestro consejo será, si ese próximo gobierno nos lo permite, que se firme un acuerdo porque realmente esta buena relación ha sido extraordinariamente positiva para Ecuador".



El presidente también agregó que cree que su logro más grande en comercio exterior es haber recuperado la confianza que quebró el gobierno pasado, lo que costó esfuerzos y sacrificios. "En este momento el mundo confía en nosotros".



Sobre la herencia que le dejará a su sucesor, en materia de deuda, indicó que "va a quedar aliviado", gracias a las gestiones para reestructurar. Contó que a la siguiente administración le habría correspondido pagar más de USD 10 000 millones en deuda durante su periodo, ahora esa cifra se reducirá a no más de USD 700 millones anuales.



Moreno también habló sobre la posición que adoptará respecto al binomio presidencial que gane los comicios en el 2021. Acotó que "es una garantía" que entregará el poder con la solemnidad del caso a la fórmula que resuelta electa por el pueblo.



"El Gobierno ecuatoriano entregará el poder el día 24 de mayo del 2021 y sabrá felicitar al ganador y desearle todo el éxito".



Sobre el juicio político que se sigue en la Asamblea contra su ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que le "daría mucha pena" no seguir contando con la funcionaria en su Gabinete. No obstante, precisó que aceptará la decisión legislativa ante una eventual censura.



"Sabre acatar la decisión que tome la Asamblea Nacional, yo veo que ahí hay demasiada política, lastimosamente el periodo de elecciones se cruza con aquello, pero también muchas manifestaciones de odio que deberían dejarla de lado".