Moradores de Pisulí y La Roldós convocan a una caminata por la paz en memoria de Amelia, víctima de femicidio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El femicidio de Amelia, quien fue agredida por su expareja en plena vía el pasado viernes 8 de febrero en Pisulí, noroccidente de Quito, impactó a las moradores de la parroquia San Judas Tadeo. Los residentes convocaron a una caminata por la paz en memoria de la víctima, para el próximo domingo 10 de marzo del 2019, a partir de las 09:30.

Belén Itas, vocera de la movilización, dijo este viernes 8 de marzo del 2019, que durante la manifestación, las personas clamarán por la unión, justicia y rechazo a la violencia.



La manifestación pacífica recorrerá las calles de los barrios La Roldós, Pisulí, San Enrique de Velasco, Consejo Provincial, Vista Hermosa y San José de Cangagua, que conforman a la parroquia San Judas Tadeo, al noroccidente de la capital.

Marcha realizada en La Roldós por la seguridad a finales del 2018. Foto: Facebook Parroquia San Judas Tadeo Quito

La vocera manifestó que la marcha busca llevar un mensaje de fortalecimiento y unión entre quienes conforman la comunidad, que condena no solo el femicidio de Amelia, sino la violencia que se vive a diario en sus calles.



“Nos duele. Estamos preocupados por los índices de violencia que hay en nuestros barrios y que se vea normal. Junto al lugar en el que asesinaron a Amelia, está ubicada una escuela. A nosotros, que somos catequistas, muchos niños nos comentaron que lo asimilaron como un hecho que se ve al día al día. Lo que queremos como iniciativa, liderada por el padre Jobichan, nuestro párroco, es hacerles saber que la violencia no es normal, que debe terminar y que debemos permanecer unidos”, menciona.



En este viernes, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Itas pide que las mujeres sean tratadas con más respeto e igualdad. Asegura sentirse consternada por lo que sucedió con Amelia, quien tenía una boleta de auxilio para protegerse de su expareja desde el 25 de enero

del 2019.



El documento no impidió que el viernes 8 de febrero fuese atacada por su expareja Miguel Adolfo A. en la mitad de la calle Luis Vargas Torres y Carlos Concha del sector Pisulí, mientras caminaba junto a su madre.



En ese lugar, los vecinos fueron testigos de las escenas de violencia y llamaron a la Policía para pedir auxilio. Hasta ese lugar se desplazó una unidad policial del circuito Roldós. Los uniformados llegaron al lugar a las 12:01.



En el sector, los moradores conocían que Amelia, de 47 años, había pedido auxilio en al menos dos ocasiones anteriores, por la violencia con la que le trataba su expareja, de quien se separó a inicios del 2019.