Moradores de La Argelia intentaron linchar a dos hombres en el sur de Quito

Momentos de tensión se vivieron la madrugada de este sábado 4 de mayo del 2019 en el barrio La Argelia, suroriente de Quito. Una turba trató de hacer justicia por su cuenta en contra de dos hombres, quienes son investigados por supuestamente apuñalar a dos jóvenes de ese barrio.

Los vecinos contaron que cerca de las 05:30 de la madrugada, un grupo de jóvenes regresaba a su casa tras pasar la noche en un billar del vecindario. Según el relato, los chicos pararon en la intersección de las calles Vilcabamba y S18 para comprar un cigarrillo en una licorería. En ese momento –dijo una de las víctimas- un desconocido trató de arrebatarle el teléfono celular y USD 150.



“Me defendí. Luego llegó otro para atacarme y me clavó un puñal en el pecho”, contó. Un tío de la víctima acudió al sitio para ayudarle y los agresores escaparon. Tras la agresión los jóvenes reanudaron su camino para ir a casa. Cuando se acercaron a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), los desconocidos habrían llegado en un vehículo Chevrolet San Remo, de color vino, con palos y armas blancas para golpearles.



Los chicos corrieron, pero uno de ellos no pudo hacerlo. Los desconocidos lo subieron al auto lo apuñalaron cuatro veces en el pecho y lo abandonaron cerca de la Liga Barrial de La Argelia, según explicó un pariente de la víctima.

Minutos después, los moradores interceptaron a dos sospechosos y trataron de lincharlos. La Policía intervino con alrededor de 100 efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del Distrito Quitumbe para controlar a la gente.



El incidente fue registrado en video. En las imágenes se observa a los vecinos que insultan a los uniformados y les increpan por la inseguridad en los barrios La Argelia y Oriente Quiteño. Los moradores reclaman que la UPC permanece con las puertas cerradas, sin atención al público y consideran que no hacen suficientes patrullajes.

Dos hombres detenidos en La Argelia fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Sur, en La Mena, en una investigación por asalto y apuñalamiento a un grupo de jóvenes. Foto: Cortesía



Las personas se quejaron de que los agentes arrojaron gas pimienta y tosían. Otras prendieron fuego en las aceras para disipar los efectos del gas. También registraron cómo los efectivos avanzaban en las motocicletas y precautelaron la integridad de los dos sospechosos, quienes fueron llevados a la Unidad de Vigilancia en La Mena, en suroccidente de Quito.

En una de las tomas se observa que los policías montaron un cerco de seguridad con las motocicletas para impedir el paso de los moradores. La gente rodeó la UPC para ingresar y agredir a los sospechosos, pero les impidieron ejecutar esa acción. Algunas personas arrojaron piedras a los uniformados y ellos se defendían, en el ambiente se escuchaban las sirenas de los patrulleros.



Asimismo, los policías entraron a una vivienda para apresar a un hombre, quien logró escapar. Eso ocurrió en medio de golpes, gritos e insultos.



Los vecinos aseguran que los atracos están a la orden del día y expresaron su malestar por la delincuencia. Manifestaron que no permitirán un asalto o robo más en el barrio.



El coronel Vadik Puga, comandante del Distrito Policial Eloy Alfaro, informó que cuatro personas fueron apresadas para las investigaciones. Dos son vecinos del barrio. Uno es indagado porque, según el oficial, arrojó un lavamanos sobre un policía. Otro por lanzar piedras a los gendarmes y por daños a la propiedad pública.

Los otros dos fueron detenidos por el robo y apuñalar a los jóvenes. Los trasladaron a la Unidad de Vigilancia Sur, en La Mena, y luego al complejo judicial de Quitumbe para la audiencia de flagrancia. Uno de los sospechosos presentaba heridas en su la cabeza y aseguraba en voz alta que no asaltó a una persona, tampoco que lo atacó con arma blanca.



“Los policías somos garantes de los derechos humanos y evacuamos (a los sospechosos). La comunidad reaccionó de forma negativa en contra de los uniformados”, dijo el comandante Puga.



Durante los hechos violentos, cuatro motos de la Policía Nacional fueron averiadas, dos alimentadoras y un par de esposas se perdieron. Un agente tuvo una fractura en un dedo de la mano. Puga negó que la UPC permanece cerrada todo el tiempo y mencionó que la institución siempre se encarga de velar por la seguridad de la ciudadanía.



El joven agredido con cuatro puñaladas fue trasladado a un centro asistencial. Sus familiares contaron que, antes del mediodía de este sábado, él iba a ser intervenido quirúrgicamente.