Ministro de Energía dice que no tiene pruebas de las llamadas en las que le pedían cargos

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, señaló este jueves, 20 de junio del 2019, que no cuenta con pruebas que demuestren que recibía llamadas de personas, entre ellas, asambleístas, que le daban recomendaciones para llenar puestos en el sector que él lidera.

"Quiero aclarar que estas declaraciones no las hice con la finalidad de afectar la imagen de ningún legislador. No tengo costumbre de grabar mis llamadas, por lo que no tengo pruebas para hacer públicos los datos de las personas que me han llamado y que incluso pudieron tomarse nombres de asambleístas", indicó Pérez en un comunicado.



El miércoles 19 de junio del 2019, Pérez compareció en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para hablar sobre los problemas en los cobros de tarifas eléctricas y la reparación de la Refinería de Esmeraldas. En ese contexto, se refirió a dichas llamadas. "En caso de contar con las pruebas relacionadas a este tema serán puestas a órdenes de las autoridades competentes", acotó.