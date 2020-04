El Ministerio de Finanzas prohíbe nuevas contrataciones por la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

Desde el 16 de abril del 2020 las entidades públicas no podrán contratar nuevo personal, con algunas excepciones. Por ejemplo, en casos de retorno por comisión de servicios.

Esta es una de las directrices presupuestarias que el sector público tiene que acatar para el segundo trimestre del 2020.



El Ministerio de Economía y Finanzas emitió las instrucciones mediante el Circular 003, suscrito por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo.



Las nuevas contrataciones excepcionales para este período serán autorizadas solo cuando la unidad de talento humano de cada entidad informe y justifique que sea el único servidor dentro de la instancia y no se pueda encargar el puesto a otra persona.



En el caso del Nivel Jerárquico Superior, los puestos que estuvieron vacantes entre enero y marzo, y no fueron cubiertos, seguirán manteniendo la misma condición durante el segundo trimestre del año.



Otra directriz instruye que aquellas personas con contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales que estuvieron planificados y programados hasta marzo del 2020 serán desvinculados y la entidad no podrá buscar su reemplazo. Las funciones, actividades o responsabilidades se delegarán a otra persona de la misma unidad u otras áreas.



Además, las instituciones suspenderán el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los funcionarios que apliquen el teletrabajo, “por cuanto no está considerado en la normativa del Ministerio de Trabajo”, reza el comunicado. Esto no aplica para los profesionales de la salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria.



También queda prohibido contratar procesos de capacitación, consultorías o prestación de servicios profesionales.



En otra disposición se ordena que hasta el 24 de abril del 2020 las entidades revisarán y negociarán a la baja los contratos con servicios de limpieza, de seguridad y vigilancia privada, y transportación.



Finanzas justificó las nuevas directrices presupuestarias debido al impacto social y económico de la emergencia sanitaria.