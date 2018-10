USD 1 752 millones se buscarán en deuda interna para cubrir necesidades fiscales

LEA TAMBIÉN

El Fisco planea apoyarse en colocación de deuda interna, multilaterales y bancos para cubrir las necesidades fiscales en lo que resta del año.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el Fisco necesita conseguir USD 8 146 millones en este año, para cubrir el hueco fiscal y el pago de deudas adquiridas en el pasado. De esa cifra, se desembolsaron a septiembre 5 677,5 millones, es decir un 70%.



El financiamiento más importante fue la colocación de bonos por USD 3 000 millones en enero pasado. Ecuador no ha vuelto al mercado internacional desde entonces, por considerar que las condiciones que exige el mercado son demasiado “duras”.



Ecuador enfrenta un escenario internacional “extremadamente complejo” que, además, “no va a mejorar en el 2019”, comentó el martes pasado el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la Comisión de Régimen Económico.



El incremento de la tasa de interés de EE.UU. atrae a los capitales hacia ese país y los aleja de los mercados emergentes. Para que Ecuador pueda captar esos recursos debe ofrecer una tasa más alta.



“Si Ecuador decidiera salir al mercado internacional tendría que pagar tasas de dos dígitos”, es decir, superiores al 10%, explicó Martínez.



El Gobierno ha optado en este año por otras fuentes de financiamiento, como multilaterales y bancos de inversión.



Entre ellos está un crédito por USD 500 millones con el banco de inversión Goldman Sachs, a cuatro años y una tasa del 6,55%, aunque implicó una garantía colateral de 1 201 millones en bonos, que no generan interés. Martínez insistió en que la emisión se hizo a una tasa menor que la que hubiera tenido que pagar si salía al mercado de bonos.



En septiembre, además, el país recibió USD 100 millones del Credit Suisse a siete años y una tasa del 5,73%, más Libor.



El resto del financiamiento recibido provino de organismos multilaterales.



Para lo que resta del año, el Fisco aún debe conseguir USD 2 468 millones en financiamiento público. De esa cifra, según Finanzas, USD 2 014 millones ya fueron suscritos y solo faltan por contratar 454 millones; es decir, menos del 6% del total del plan de financiamiento para el 2018.



Martínez destacó que “la gestión del financiamiento programado está prácticamente cumplida y permitirá cerrar el 2018 sin problemas”.



Una buena parte de recursos se conseguirá a través de la colocación de deuda interna por USD 1 752 millones.



Estos bonos ya fueron emitidos y comunicados al mercado de valores hace unos días, pero aún no han sido colocados.



“Falta ver quién compra esos papeles, es decir, si es el Seguro Social o si es la banca local”, apuntó el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.



Sin embargo, Ortiz calcula que en los meses que restan, las necesidades de financiamiento ascienden a USD 4 400 millones, considerando que el Gobierno debe cubrir atrasos con proveedores, pago de preventas y otros pasivos.

El experto cree que, además, se deberían conseguir recursos extras para fortalecer las reservas internacionales, ya que estas apenas cubrían el 63,5% de las reservas bancarias hasta el 12 de octubre. La banca ha manifestado su preocupación por este tema, ya que las reservas bancarias deben estar cubiertas en un 100%.