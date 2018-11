Militares fueron llamados para rendir versión sobre el caso de tráfico de armas

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía citó a cinco oficiales del Ejército para que proporcionen sus versiones dentro del expediente sobre el supuesto tráfico de armas y municiones militares para alias 'Guacho'.

Las diligencias se iniciaron desde las 09:00 hasta las 17:00 de este miércoles 21 de noviembre del 2018.



A la Fiscalía General, en Quito, llegaron cinco oficiales, quienes eran jefes en las unidades militares en donde fueron detenidos seis uniformados y un servidor del Ejército, quién se encargaba del sistema de inventario digital del armamento.



El teniente coronel César Pinto, uno de los citados, indicó que su deseo es colaborar con la justicia y que espera que se identifique a los responsables. Sostuvo que la detención de los seis militares correspondiente a un caso aislado y que la institución va a demostrar eso.



Edwin Romero, abogado de un militar detenido, crítico la investigación de la Fiscalía. "He revisado minuciosamente el proceso y no existe documentación que se diga que se está comercializando munición a grupos disidentes", dijo.



Según el abogado, hasta el momento los investigadores no han comprobado armas faltantes en las bodegas o rastrillos militares y que hayan sido vendidos a los grupos ilegales que operan en la frontera norte.



"No existen una sola pistola o una solo fusil faltante en los rastrillos... (sí) existe novedad en la munición, pero deberán responder los señores oficiales que están al mando de la munición. El control de los rastrillos está bajo el direccionamiento de los señores oficiales", dijo el defensor.



Adelantó que pedirá una pericia de los sistema informáticos del Ejército. Esto para saber si hubo manipulación para dar de baja el armamento.



El 27 de noviembre fueron citados para rendir su versión los 13 sospechosos detenidos en este caso, entre ellos los seis militares.