Un militar muerto y tres heridos en ataque de remanente de Sendero Luminoso

Un militar murió y otros tres resultaron heridos en Perú durante una emboscada presuntamente del remanente del grupo terrorista Sendero Luminoso que todavía se mantiene activo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la cuenca cocalera más grande del país, dominada por el narcotráfico.

El ataque se produjo a la altura de Puerto Palmeras, en el margen izquierdo del río Apurímac, que pertenece al distrito del Vizcatán del Ene, de la región Junín, muy próximo al reducto donde se esconden las huestes de este remanente de Sendero Luminoso que se hace llamar Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).



Desde ese punto fueron acribillados tres aerodeslizadores de la Armada peruana que realizaban operaciones de control fluvial en ese sector, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado.



Producto de los disparos falleció el oficial segundo de la Marina de Guerra del Perú Gustavo Valladares y quedaron heridos el teniente segundo Edgard Elescano, el oficial primero Brayan Ahuanari y el oficial segundo Roberto Carlos Chero.



Tras repeler el ataque, las embarcaciones se desplazaron a la base Unión Mantaro para, desde ahí, trasladar por vía aérea al fallecido y a los heridos, que actualmente se encuentran recibiendo asistencia médica en el fuerte de las fuerzas armadas de Pichari, en la región de Cusco.



Este suceso ocurre menos de dos meses después de que otra emboscada del remanente de Sendero Luminoso se cobrara la vida de un policía y un soldado del Ejército del Perú, además de dejar heridos a otros cinco integrantes de la misma patrulla, que fue sorprendida por minas colocadas por los presuntos terroristas.



Regazo del conflicto interno



El VRAEM es el último escenario activo del sanguinario conflicto armado interno (1980-2000) desatado en Perú por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que causó unos 69 000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).



Además de servir de escondite de los subversivos, el VRAEM es la principal cuenca cocalera de Perú, donde está la mitad de las más de 50 000 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca que existen en el país, y que producen el 70 % de las 411 toneladas de cocaína que se estima que se exportan anualmente desde Perú.



Se trata de una amplia zona de selva montañosa y escarpada en la vertiente oriental de los Andes que abarca parcialmente hasta cuatro regiones del territorio peruano.



Los últimos de Sendero



El autodenominado MPCP está liderado por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino ('camarada José' y 'camarada Raúl', respectivamente), sin que las autoridades conozcan con exactitud cuántos hombres tienen bajo su mando, aunque se estima que son entre uno y dos centenares.



Estos cabecillas se hicieron con el control de Sendero Luminoso en el VRAEM a fines de los años 90, cuando toda la cúpula de la organización fue capturada.



Sin embargo, el fundador de Sendero, Abimael Guzmán, que cumple cadena perpetúa en una base naval, no los reconoce como tales y ellos no siguen órdenes del apodado "presidente Gonzalo".



No obstante, antes de la captura de Guzmán en 1992, los dos hermanos participaron en varios actos criminales de Sendero en su sanguinaria cruzada por imitar la guerra popular de China e instalar en Perú un régimen maoísta.



Actualmente las autoridades peruanas los tildan de "narcoterroristas" por actuar en connivencia con el narcotráfico del VRAEM, pues presuntamente brindan seguridad al transporte de la droga a cambio de ser financiados por los narcotraficantes.