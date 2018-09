La migración venezolana dejó viviendas abandonadas y el peligro de que sean ilegalmente ocupadas

LEA TAMBIÉN

El reloj de pared está detenido a las 10:40 y los cepillos de dientes siguen sobre el lavamanos. Nadie los usa. La casa abandonada de Francisco Rojas, fruto de años de esfuerzo, es un vestigio de la migración venezolana.

En el refrigerador del antiguo hogar de Francisco y su esposa Elena solo queda hielo y salsa de tomate. En el bar, la botella casi vacía del ron de su despedida. Hace tres años metieron lo esencial en cuatro maletas y partieron.



Se fueron asfixiados por la crisis socioeconómica. A Elena, de 33 años, le ofrecieron un puesto en Ecuador y no dudaron: en un mes gana lo que en Caracas le tomaba cuatro años.



Aunque hubiese ayudado, no vendieron el apartamento, en el este de Caracas, porque se ha depreciado 50%. Costaba USD 100 000 hasta el 2014, cuando recrudeció la crisis económica.



“Queríamos ver cómo nos iba. Ahora que estamos establecidos, es absurdo vender”, dijo desde Guayaquil este periodista deportivo de 28 años.

Vista de la habitación de un departamento vacío en Caracas, Venezuela. Debido al éxodo, más y más edificios permanecen vacíos en Venezuela.



Apartamentos donde nunca se enciende la luz, estacionamientos con puestos vacíos o carros cubiertos con fundas, y buzones atiborrados de correspondencia atestiguan el abandono en varias ciudades.



El fenómeno es tal que se ofrecen servicios para administrar casas clausuradas: pago de servicios públicos, representación ante las juntas de condominio y hasta encendido de luces para engañar a los ladrones.



Según la ONU, unos 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones migraron desde 2015.





- “Dos maletas y ya” -

​

Francisco y Elena se fueron cansados de la inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas y la inflación, que según el Fondo Monetario Internacional podría superar 1 000 000% este año.



Regresar no está por ahora en su horizonte. “Si la situación mejora, veremos si volvemos a Venezuela o vendemos el apartamento”, expresó el periodista.