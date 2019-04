México no contesta a Trump por estrategia y dignidad, dice canciller mexicano

LEA TAMBIÉN

México no contesta los constantes mensajes hostiles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por estrategia y dignidad, afirmó este miércoles el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

En la última semana, Trump ha arreciado sus mensajes en redes sociales, acusando al Gobierno mexicano de "no hacer nada" por contener la migración hacia EE.UU. y amenazando con cerrar la frontera común.



"El que no estemos contestando necesariamente, como algunos esperan, no quiere decir que haya ausencia. Es una estrategia y las estrategias se miden por los resultados", dijo Ebrard a periodistas después la firma de un convenio de capacitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Turismo.



"Lo que México ha hecho es cuidar sus intereses y actuar con dignidad en todo momento, no solo en el tema migratorio sino en todos los temas que nos han tocado, y esa va a ser la posición mexicana", añadió.



El titular de la SRE explicó que su país tiene una perspectiva respecto a la migración que se finca en el desarrollo.



"Los flujos migratorios se derivan de los problemas de pobreza, y a veces de violencia, que están enfrentando las poblaciones, ante los cuales se requieren estrategias de desarrollo, no solo crecimiento económico, y de bienestar para que las personas no tengan una migración forzada", apuntó.



El martes 2 de abril del 2019, el presidente estadounidense aseguró que está preparado al 100% para cerrar la frontera con México, aunque reconoció que su decisión podría tener consecuencias "negativas" en la economía estadounidense.



Este miércoles 3 de abril del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que "no conviene a nadie" el cierre de fronteras, al ser interrogado por periodistas sobre la amenaza del jefe de la Casa Blanca de cerrar el paso entre ambos países.



Además, descartó "problemas graves" en la frontera con Estados Unidos, pese a la amenaza existente y al registro de aglomeraciones en algunos puntos fronterizos.



También este día, el Senado mexicano rechazó las constantes amenazas de cerrar la frontera de Trump y apuntó que expresiones como esas provocaron en el pasado actitudes xenófobas e incitado a "crímenes de odio" y a la discriminación contra la comunidad hispana en EE.UU.