Merkel advierte de que el invierno será duro en Alemania por la pandemia

La canciller de Alemania, Angela Merkel, asegura en su tradicional discurso de Año Nuevo que "estos días y semanas" serán "tiempos duros" para el país y advierte de que aún queda "bastante tiempo" hasta que la pandemia se pueda dar por concluida.

"Estos días y semanas van a ser tiempos duros para nuestro país. Y así va a ser por un período. Nos queda aún bastante tiempo hasta que atravesemos la pandemia. El invierno es y va a seguir siendo duro", afirma Merkel en la transcripción del discurso televisivo facilitada a los medios por Cancillería.



El texto se difundió el día en el que Alemania anunció su cifra máxima de fallecidos con o por covid-19 en veinticuatro horas, 1 129 muertos, mientras los nuevos contagiados se acercaron a los 25 000, tras casi dos meses de severas restricciones a la vida pública y la actividad económica.



"La pandemia de coronavirus ha sido y es una tarea que sucede una vez en un siglo en los ámbitos político, social y económico. Es una crisis histórica que ha golpeado a todos mucho y, a algunos, demasiado", señala.



"Las tareas que nos ha puesto la pandemia siguen siendo enormes", reconoce la canciller, que habla del "miedo existencial" que padecen empresas, autónomos, empleados y artistas. "El Gobierno alemán no les va a dejar abandonados en esta situación de emergencia", agrega.

La canciller resalta, además, lo "amargo" que debe ser tener que lamentar la muerte de un allegado e indica: "No podemos como sociedad olvidar a cuantos han perdido a un ser querido sin poder estar cerca de él en el último momento".



"Al final de este año desalentador es también el momento de detenerse y guardar luto", agrega.



Merkel critica en este contexto a los negacionistas de la covid, "un puñado de incorregibles que niegan el virus". "Las teorías de la conspiración no son sólo falsas y peligrosas, sino también cínicas y horribles" para con los directamente damnificados por la pandemia, critica.

"Yo también me vacunaré cuando me llegue el turno"



Según la canciller, tras meses de "preocupación" e "incertidumbre" en los que el virus ha convertido en normal lo excepcional, ahora comienza el tiempo de la "esperanza" con la llegada de las primeras vacunas.



"Día a día serán más (las dosis disponibles), paso a paso les llegará el turno a otros grupos de edad y profesionales. Y posteriormente a todos los que lo deseen. Yo también me vacunaré cuando me llegue el turno", afirma.



Merkel aprovecha su discurso, que se retransmitirá el jueves por la tarde, para agradecer "la confianza" de la sociedad alemana en sus gobernantes y su "paciencia" durante la pandemia, así como la "disciplina" que la inmensa mayoría ha demostrado en el cumplimiento de las restricciones.

"Por eso quiero darles las gracias de todo corazón", subraya.



Destaca asimismo en su discurso el esfuerzo de todo el personal sanitario, de los empleados en las residencias para personas mayores y de los trabajadores esenciales, que "han contribuido a que nuestra vida fuese posible pese a la pandemia".



También hace hincapié en el rendimiento de la ciencia en Alemania, donde se desarrolló el primer test PCR fiable y donde se ha elaborado la primera vacuna en recibir autorización en la Unión Europea (UE), el preparado de BioNTech y Pfizer.



En este punto, cita a los fundadores de BioNTech, los alemanes de origen turco Ugur Sahin y Özlem T reci, que dan trabajo a personas de sesenta países.



Tras recordar que este será su último discurso con ocasión de estas fechas porque no se presentará a las elecciones de septiembre de 2021, Merkel afirma: "Nunca en los últimos quince años hemos sentido tan duro el año que se acaba y nunca antes hemos esperado con tanta esperanza al nuevo año, a pesar de todas las preocupaciones y algo de escepticismo".