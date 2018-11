3 medidas para bajar el gasto en salarios

LEA TAMBIÉN

Los gastos de personal del sector público para el 2019 suman USD 9 498 millones. El pago a los burócratas representa casi un tercio de los gastos gubernamentales del próximo año.

El Gobierno explicó, la semana pasada, que ese rubro de gastos es de USD 70 millones menor al de este año; es decir, que en relación con el producto interno bruto (PIB) se reduce cerca del 1%.



Aunque el monto es pequeño, de lograrse significará un cambio en la tendencia de este gasto, que ha venido creciendo los últimos años.



Para conseguir ese ahorro en la masa salarial, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que hay tres mecanismos.



El primero es dar por terminados los contratos ocasionales que no sean necesarios.



Las dependencias públicas están evaluando la renovación de los contratos, hasta que los servidores ingresen a un proceso de concurso de méritos y oposición. Las entidades públicas deberán justificar la necesidad de volver a contratar al personal, caso contrario se eliminará esa partida.



Según la ley, estos contratos pueden durar hasta 12 meses y “si se renuevan, se lo hace mediante un nombramiento provisional, hasta que ingresen al concurso”, explicó Ledesma.



Este tipo de contratación se limitó este año. Esta política de restricción seguirá en el 2019.



El Gobierno empezará el siguiente año un proceso de regularización de 140 000 servidores públicos que laboran con contrato ocasional y nombramiento provisional.



El segundo mecanismo de optimización es la revisión de las escalas remunerativas de estos servidores públicos.



El objetivo es que los tra­bajadores reciban un sueldo según su formación y el cargo que ocupen.



El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, manifestó que los contratos ocasionales se han firmado “a dedo”; motivo por el cual, los sueldos superan la escala salarial establecida. “El tope en el sector público es USD 1 676 y hay contratos ocasionales por USD 2 500 o 3 000”, manifestó García.



El tercer mecanismo que ya ha estado aplicando el Gobierno desde este año es la fusión de entidades públicas.



“Por ejemplo, al haber dos ministerios existían dos áreas de talento humano. Con la fusión, ahora ya solo habrá una. Así funciona el recorte”, indico Ledesma.



Actualmente, el proceso de fusión tiene un avance del 70% y debe concluir en este año.



Por ello, la Pro forma del 2019 ya no contempla presupuesto para organismos como Pro Ecuador, que ahora es parte del Ministerio de Comercio Exterior e Industrias.



En la estimación del presupuesto del siguiente año, 15 de 19 ministerios del Estado evidencian una reducción en el rubro de salarios.



Las entidades que más recorte tendrán son Inclusión Económica y Social, Agricultura, Acuacultura, Finanzas y Cultura. Las carteras de Educación y del Interior, pese a ser áreas que el Gobierno anunció no tendrían recortes, evidencian una leve disminución en los gastos de salarios.



Los ministerios que, por el contrario, tienen un incremento en este rubro son Defensa, Salud, Comercio Exterior y Energía. Estos dos últimos por el proceso de fusión (ver gráfico).

El Gobierno esperaba reducir en USD 1 000 millones anuales los gastos en el pago a la burocracia, como parte de la política de ajuste que arrancó en septiembre del año pasado.



Durante este año, sin embargo, el pago de sueldos creció en un 3%, según datos de la Ejecución presupuestaria.

El Ejecutivo señaló que, sin los ajustes, el incremento habría sido mayor. Reconoció que la nómina del Ejecutivo registró un incremento de 21 064 funcionarios, pero en las áreas de Educación, Salud e Inclusión Social. Ledesma dijo que esas contrataciones fueron bajo la modalidad ocasional. La Pro forma 2019 será tramitada por la comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz.