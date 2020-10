Médicos del Guayas insisten en aplicar restricciones para evitar concentraciones masivas durante feriados de noviembre

LEA TAMBIÉN

Que el feriado se mantenga como días de descanso, pero evitando las grandes movilizaciones es el pedido que reitera el Colegio de Médicos del Guayas. Su vicepresidente, Javier Carrillo, aclara que es necesario intensificar ciertas restricciones para prevenir un aumento de los casos de covid-19. Pero las autoridades del Gobierno Nacional ya advirtieron, este martes 27 de octubre de 2020, que el feriado nacional no se puede suspender.

Carrillo dijo a este Diario: “No hemos pedido que se suspendan los feriados. Se ha pedido que no existan las aglomeraciones ni el relajamiento de las medidas, como ha ocurrido con la apertura de playas y de sitios de concentración masiva”.



El titular del gremio, Wilson Tenorio, solicitó ayer extremar las medidas de control en el país y recalcó que a mayor movilidad es mayor la posibilidad de un incremento de casos. “Europa se está blindando. Frente a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo no queremos que existan condiciones que afectan la salud de los ecuatorianos”, dijo.



El llamado de los especialistas coincidió con los anuncios de más restricciones por parte de municipios como Guayaquil y Samborondón. En este último cantón también serán cerrados los parques, malecones, canchas y piscinas durante los cuatro días del próximo feriado.



Sobre la apertura de las playas, Carrillo recomienda hacerlo si se cumple con los operativos para constatar el cumplimiento de los dos metros de distancia. Fijar horarios, como lo ha anunciado la Alcaldía de Guayaquil para la playa Varadero, es otro consejo, al igual que respetar los aforos establecidos para cada balneario.



“Las autoridades locales deben aplicar controles más exhaustivos. No podemos decir que cierren las playas, porque es uno de los sitios donde menos contagios se dan debido a que el virus no está suspendido en el ambiente. Pero si hay aglomeraciones en las playas, la posibilidad de contagio aumenta”.



La tasa de transmisión del virus en ciudades como Guayaquil es de 1. Es decir, por cada persona infectada otro más podría enfermarse. “Pero al pasar esa cifra a un escenario de gran concentración se puede multiplicar por diez”, advirtió Carrillo.