Matriculación vehicular en Quito será en línea; ¿qué pasa con quienes pagaron la revisión?

La matriculación ve­hicular en Quito se realizará en línea este 2020 y se mantendrá en esa modalidad después de la pandemia. Así lo informó ayer la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y ratificó la suspensión de la revisión técnica para vehículos particulares.

Desde mañana se puede cumplir con la matriculación de vehículos exonerados, la renovación del permiso de circulación y el cambio de especie en la página web de la AMT.



Para el primer proceso se estableció un calendario. Durante junio deben cumplir el trámite en línea los vehículos con placas terminadas en 5 y 2, en julio 6 y 3, agosto 7 y 4, septiembre 8 y 2, octubre 9 y 3, noviembre 0 y 4 y en diciembre los rezagados.



Para quienes incumplan este nuevo calendario habrá una multa de USD 25, informó Sebastián Laso, director de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de la AMT. Para los vehículos con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5 que no concluyeron el proceso hasta el 16 de marzo no se generarán multas.



Según las cifras de la AMT,, en este 2020 se prevé que 470 000 vehículos sean matriculados. Hasta el 14 de marzo, antes de la emergencia sanitaria a consecuencia del covid-19, 76 730 automotores pasaron por el proceso, lo que implica que 60 500 deberán cumplir el trámite cada mes, hasta finalizar el año.

Estos anuncios aclaran dudas de usuarios cuyos trámites quedaron en suspenso con la declaratoria de emergencia nacional. Otras inquietudes aún quedan pendientes. Felisa De la Cueva, por ejemplo, compró una motocicleta usada la primera semana de marzo y requiere ponerla a su nombre.



El funcionario de la AMT señaló que este trámite no es en línea. Para cambio de dominio los ciudadanos deben cumplir con todos los requisitos legales para poner el vehículo a su nombre y luego tendrán que dirigirse al Centro de Matricu­lación Bicentenario (ubicado en norte de Quito).



Además, este año se suspende la Revisión Técnica Vehicular (RTV) para los autos particulares que no concluyeron ese proceso hasta la declaración de la emergencia.



El sábado, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) autorizó la suspensión solicitada por la AMT. Este ente municipal sostuvo en su pedido que la capacidad de los centros de revisión no permitiría atender a todos los usuarios.



Antes de la emergencia sanitaria, la AMT tenía previsto atender a 62 800 vehículos mensualmente por RTV. Con la suspensión del servicio, para cubrir la demanda se debería atender a 95 111 automotores por mes, lo que representa un incremento del 53%.

“El tener que revisar 32 311 automotores más representaría un foco de contagio en las dependencias, sobre todo cuando se proyecta que, en lo que queda del 2020, unos 570 669 vehículos deben pasar por el proceso”, dijo.



Pero el requisito se mantiene para el transporte público y comercial, incluidos taxis y escolares, precisó Laso. El objetivo es que los usuarios viajen en condiciones óptimas.



¿Qué pasa con quienes pagaron por la RTV y no la realizaron? Laso señaló que en ese caso se generará una nota de crédito. Esto -precisó- no incluye a quienes pagaron antes de la emergencia sanitaria y tuvieron el servicio.



El Director de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular explicó que el pago regirá para la revisión del 2021. “Si no cambian los valores, presentarán el comprobante como pago generado”, agregó.



Bernarda Guevara, propietaria de un vehículo particular, consideró que la decisión es acertada para precautelar la salud de los ciudadanos. Pero agregó que le preocupa que al no haber revisión técnica los agentes de tránsito sancionen a conductores por temas relacionados al estado de los autos.

Y eso podría ocurrir porque, como adelantó Laso, de la AMT, se intensificarán los controles físico-visuales en la vía para asegurarse del buen estado de los vehículos. El chequeo mecánico se realiza desde el 2007 y busca garantizar la seguridad vial al revisar el buen estado de neumáticos, frenos, cinturones de seguridad, luces; y mitigar el impacto ambiental por la combustión, con el monitoreo de gases.



En los cantones Rumiñahui y Mejía aún está pendiente la decisión sobre la realización o no de la revisión vehicular, en un momento en que aún se busca mitigar el impacto del coronavirus.



En Rumiñahui, el servicio arrancó el jueves pasado con el 30% de su capacidad operativa, confirmó Santiago Salazar, director de Movilidad. Sin embargo, el proceso se detuvo ya que enviaron preguntas jurídicas a la ANT, de las cuales esperan respuesta para saber si la revisión continúa o no.



Mientras, la Dirección de Movilidad de Mejía trabajó en protocolos que enviará hoy a la ANT, con la propuesta de arrancar la revisión el 1 de julio. En este cantón, explicó Teodoro Remache, director de Movilidad, no se realiza una revisión técnica sino visual.



Por ese motivo, aseguró Remache, vehículos de otros cantones llegaban en años pasados a Mejía para evitar el chequeo técnico. El Director aseguró que tienen 12 000 vehículos domiciliados, por lo que su capacidad operativa sí les permitiría cumplir con el proceso en el tiempo indicado.