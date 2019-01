Martha: ‘Lo único que puedo decir es que no se queden calladas’

LEA TAMBIÉN

“Lo único que puedo decir es que no se queden calladas”. Es el mensaje de Martha para las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual. Las declaraciones las hizo este martes, 22 de enero del 2019, cerca de las 08:00, a través de una llamada telefónica.

Martha fue víctima de una violenta agresión sexual en Quito, registrada la tarde del domingo 13 de enero. Ella fue hallada desnuda, sedada, mojada en el baño, atacada por tres hombres que permanecen detenidos en Latacunga.



En sus declaraciones, Martha (nombre protegido) tenía la voz entrecortada, la mañana de hoy. “Aún me cuesta mucho hablar del tema. Estoy muy agradecida por todas las muestras de cariño, estoy bastante conmovida por el respaldo que he recibido en mi entorno, de mi familia, de mis amigos, de mis abogados, como de todas las organizaciones, hombres, mujeres y niños que se han sumado a luchar contra esto. Solo tengo palabras de agradecimiento y pedir que Dios nos bendiga a todos".



“Estos chicos forman parte de mi grupo de amigos, con dos de ellos me llevo más de dos años y medio, he salido en bastantes ocasiones, incluso yo soy la nueva del grupo se podría decir, hay otras personas que los conocen mucho, mucho más tiempo, estoy hablando de cinco, seis o diez años. Entonces no había ninguna señal, ningún comportamiento, que yo podía haber advertido que ese día iba a estar en peligro y de que me iba a pasar eso”.



“Físicamente me encuentro mejor, la mayoría de mis heridas están cicatrizando, tengo algunas molestias que ya con el paso del tiempo irán mejorando. Emocionalmente, la verdad, aún no logro asimilar todo esto, aún me parece algo irreal. Sé que va a tardar, pero cuento con el apoyo de mi entorno, de mi familia, tengo psicólogos que se han puesto a mi disposición y con la ayuda de Dios sé que voy a salir adelante”.



“Lo único que puedo pedir es que no se queden calladas. Busquen a alguien, un profesional, amigo o familiar. Siempre va a existir alguien que los va a apoyar, alguna organización no lo sé. En mi caso, gracias a Dios, yo tuve dos ángeles que me rescataron en ese momento, que me ayudaron y dieron parte a la Policía. Tal vez yo sola no lo hubiese hecho y de esa forma hemos evitado que haya otras Marthas”, dijo Martha en la llamada telefónica con el canal Teleamazonas.

A través de redes sociales, Facebook y Twitter, circuló un mensaje de agradecimiento de Martha para la comunidad. En las líneas finales del texto escribió “Ustedes han sido mi consuelo y mi fortaleza en estos duros momentos, gracias, gracias y mil veces gracias. Dios los bendiga”.

Un hermoso mensaje que nos llena el alma y nos calienta el corazón. Abrazos sororos, abrigaditos y muy cariños querida Martha. 💚 #TodasSomosMartha pic.twitter.com/U36o54Rqsf — Sybel Martinez (@sybelmartinez) 22 de enero de 2019



El mensaje de Martha, de 35 años, ha llegado después de que millares de niños, adolescentes y adultos salieran a las calles la tarde del lunes 21 de enero del 2019 para gritar #TodasSomosMartha, #TodasSomosDiana, #JusticiaParaTodas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, entre otras ciudades de Ecuador.