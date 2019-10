Manifestantes cierran las avenidas Eloy Alfaro y Juan Molineros, en Quito

LEA TAMBIÉN

Un grupo de manifestantes cerró la vía en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Juan Molineros este lunes 7 de octubre del 2019. Desde las 09:00 se realiza la paralización con la quema de llantas y gritos en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles.

En los exteriores de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), en el norte de Quito, las personas gritan consignas en contra del Gobierno, en tanto que un contingente de policías se mantienen en el lugar para evitar desmanes.



Los vecinos señalan que movilizarse desde este sector hacia Carcelén, El Condado, Carapungo, en el norte de la urbe, resulta complicado debido a los bloqueos.



Los pasajeros que se movilizaron en un bus de la compañía Quiteño Libre, que circuló por el lugar, pagaron USD 0,25. Sin embargo, la unidad no pudo continuar con el servicio por la manifestación.



Alexis Ron, una de las personas que se vio impedida de seguir el trayecto hasta Carapungo, manifestó que en días anteriores el pasaje no se ha incrementado en los buses que él tomó para dirigirse a su casa o trabajo.



En medio de las llantas quemadas y el humo, Sandra Ortega siguió su camino para llegar a su trabajo. Cuenta que ha tenido que pagar entre USD 0,50 y USD 1 a camionetas y vehículos particulares para trasladarse.



Hasta el momento no se han registrado incidentes. Policías en motocicleta y con equipo antimotines arribaron al sitio para evitar agresiones a la propiedad pública y a vehículos que intentan circular por esa parte de la ciudad.