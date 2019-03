Manabí espera 300 000 turistas en el feriado de Carnaval

LEA TAMBIÉN

En Manabí, el feriado que tiene mayor concurrencia de turistas es el de Carnaval.

Esta provincia costera fue la tercera más visitada en el 2018 durante este asueto nacional, después de Santa Elena y Pichincha. El año pasado,

140 688 turistas llegaron a las playas de Manta, Crucita, Canoa, Pedernales y Sucre, según el Ministerio de Turismo.



Estas visitas dinamizaron la economía de este destino que se ubicó como el primero de la Costa en la captación de ingresos. La provincia receptó USD 19,9 millones con un gasto promedio de USD 142 por persona, de acuerdo con los datos de la Cartera de Turismo.



Los ingresos totales en el país en el Carnaval pasado ascendieron a USD 62 millones.



La Prefectura de Manabí y los municipios impulsan desde hace cuatro años un plan estratégico para atraer a más viajeros; realizan concursos, festivales, conciertos y pregones.



Por eso, para este feriado se esperan 300 000 turistas, casi el doble del año pasado. Para ello dispone de una plaza hotelera de 16 134 camas en la provincia. También se dispone de 1 479 establecimientos turísticos, entre hoteles, restaurantes y bares.

El sector turístico proyecta este incremento debido a que esta temporada coincidió con las vacaciones escolares del primer quimestre de la Sierra y de la Costa.



En Manta -uno de los destinos más visitados- se realizarán 30 eventos como competencias de surf, un concierto con el colombiano Jorge Celedón y el festival de música electrónica Mariana Fest. Hasta ayer, el 86% de la plaza hotelera estaba copada.



Esas actividades también impulsan la economía de otros sectores como el comercio, la pesca y la agricultura.



La comerciante Mariela Rivera afirma que el movimiento comercial y turístico aumentó desde febrero por Carnaval.



La manabita es proveedora de toallas y sábanas para hoteles y hostales de Manta.



Ella afirma que sus ventas crecieron en un 50% en esta época. Cuando no hay asuetos sus ventas son de USD 1 000 al mes. Mientras que en Carnaval aumentan a USD 2 000.

Desde enero, al menos 20 hoteles y hostales hicieron pedidos de toallas y sábanas para renovar las habitaciones y así recibir al turista de la Sierra, especialmente. “Los otros feriados no movilizan tanta gente y eso hace que los hoteles no inviertan”, comenta Rivera.



Una situación similar ocurre en el mercado de mariscos Playita Mía. Las ventas se incrementan hasta en un 100%.



Richard Delgado, presidente de la Asociación Playita Mía, señala que desde la semana anterior al menos 5 000 clientes han comprado mariscos a las 500 personas que trabajan en el mercado, ubicado en Tarqui.



Estos clientes no solo hacen compras para los restaurantes y hoteles de Manta, también llegan desde Portoviejo, Chone, Calceta, Tosagua, Rocafuerte, Junín y San Vicente.



En la semana de este feriado se pescan 20 toneladas en la provincia, que representan USD 12 000, según la Asociación de Pescadores 23 de Manabí. En una semana normal, esa producción es entre 10 y 12.



A Playita Mía también llegan vendedores de otros cantones de Manabí y de otras provincias a ofrecer plátano, yuca, arroz y verduras al por mayor.

Lobatón Mendoza es un comerciante de plátano de Quevedo (Los Ríos). Él viaja a Manabí en cada feriado para ofrecer a los restaurantes plátano dominico y barraganete, que se produce en Quevedo y Santo Domingo de los Tsáchilas.



El jueves llegó a Playita Mía, a las 04:00, con un camión cargado con 200 racimos de plátano, que compra a USD 1,50 y vende a USD 5 en Manta.