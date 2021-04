Mae Montaño: ‘Mi único sueño de niña era ojalá mañana haya comida’

Mae Montaño será la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES) en el Gobierno de Guillermo Lasso. El lunes 26 de abril de 2021 fue presentada como parte de los ocho ministros y secretarios que integrarán el Gabinete Social, que asumirá el poder el 24 de mayo próximo.

A continuación, su intervención donde destacó los tres ejes del Mies:



“Para iniciar, en el Ecuador del Encuentro debemos olvidarnos de los títulos y de los grandes membretes, yo soy para todos y para todas Mae, así me llama todo el mundo desde los más pequeños hasta los más grandes, y en Quito soy la Mae, así que siéntanse en libertad absoluta de decirme la Mae o Mae. Yo te voy a decir Guillermo, porque me voy a referir al amigo.



Permíteme con todo el corazón en esta mañana, donde los sentimientos fluyen, decirte que estoy inmensamente agradecida, que me permitas formar parte de este gran equipo, que me permita estar más cerca de nuestra gente y que me permitas servirle como ellos se merecen.



Quienes hemos vivido en la extrema pobreza, sabemos que esa fórmula ‘sin’, sin agua, sin luz eléctrica, sin alcantarillado, sin mecanismos para manejar la basura, sin radio, sin televisión, pero también sin alimentos. Sabemos lo que significa para un niño, para una niña ver pasar las horas y no tener comida. Sabemos y hemos vivido las lágrimas y las angustias de una madre soltera y la desesperación de un padre cuando, sin tener empleo, no puede traer aquello que en Esmeraldas decíamos 'para parar la olla'.



Hace unos días alguien me preguntaba si de niña soñé con llegar a esta posición política y yo le dije, con toda sinceridad, para un niño o una niña, que como yo tenía que irse a la cama a veces sin haber comido todo el día, el único sueño era ‘ojalá mañana haya comida’”.



Entendemos eso y te agradezco que hayas hecho el compromiso y la sensibilidad que el primer eje del plan de Gobierno del Mies es precisamente luchar y combatir el hambre y la desnutrición infantil.



He visto a mis negritos, yo les digo, a mis niños, en los barrios de Esmeraldas, no solamente desnutridos sino desnudos, porque tampoco tienen ropa para ponerse, y los he visto, en su inocencia, bañarse en las aguas servidas, porque las aguas servidas de la ciudad se depositan en los barrios marginales, sin ninguna contemplación.



Por eso hoy hago el compromiso, con todo el corazón, de asumir este primer eje de luchar y combatir el hambre y la desnutrición infantil. Pero también otros ejes que tienen que ver con las personas con discapacidades, con los adultos mayores. Es el tema del bono Prospera, que va a ser también un eje importante del Gobierno y que pretende en el año 2021 llegar, a por lo menos, 400 000 nuevas familias, dando prioridad a las que tienen personas con discapacidades, menores de edad, madres solteras y adultos mayores, que están en situación de pobreza y de extrema pobreza.



Y estamos pensando, en cuanto al combate al hambre y la desnutrición infantil, mecanismos transparentes para la distribución de alimentos, a través de canastas, de fortalecer y establecer bancos de alimentos, y también los comedores populares. Y para eso necesitamos movilizar a la sociedad en su conjunto, no es solamente la responsabilidad del Gobierno, es la máxima responsabilidad del Gobierno, pero necesitamos movilizar a la sociedad.



Haremos el llamado en estos dos ejes y en un tercer eje que es el programa ‘Yo mujer’. Mi compromiso con las mujeres es inmensamente grande, pero con todos, porque he trabajado con todos, niños y niñas, con jóvenes consumidores de drogas, estoy diciendo que hay despertar un programa para eso, pero mi compromiso con las mujeres es como la columna vertebral.



Les dejo convocados, les invito, el Mies va a tener puertas abiertas, y como Guillermo sabe lo que más me gusta es el trabajo de territorio y a veces digo en broma ‘yo sí soy una mujer de la calle’, estar en contacto con la gente. Desde el Mies convocamos a que nos acompañen en esta gran tarea, creo en los líderes comunitarios, en las organizaciones comunitarias, en las oenegés que hacen prácticas fascinantes, a los gobiernos locales.

Hay que convocar a la academia que está dormida en este país, la academia tiene mucho que hacer y mucho que dar, en muchos de los temas que hemos planteado aquí, hay que tener una academia viva, que salga de las cuatro paredes de la universidad a encontrase con la gente. Y por supuesto, ahí Guillermo tendrá el absoluto liderazgo, de convocar a los que más tienen, a los empresarios, a los del sector productivo, llegó la hora de la solidaridad. Los más pobres esperan no solamente que el Gobierno tenga la posibilidad de entregar un bono, si no que ojalá mañana no tengamos que dar un bono, porque nuestra gente ha logrado la autonomía suficiente, la inclusión económica y social suficiente”.