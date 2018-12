Macri afirma que Bolsonaro le dijo que quiere avanzar en acuerdo entre el  Mercosur y la Unión Europea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó este lunes 3 de diciembre de 2018 que antes de la Cumbre del G20 del pasado fin de semana el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, le ratificó que quiere avanzar en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea pero que necesita "ver cómo está" y "tomar su posición".

"Hablé antes de que comenzara el G20 con mi nuevo colega Jair Bolsonaro y me ratificó que quiere avanzar en este acuerdo, por supuesto necesita ver cómo está y tomar su posición", declaró el mandatario argentino en una rueda de prensa en Buenos Aires, convocada para analizar los resultados de la cumbre.



La UE y el Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- negocian un acuerdo basado en tres pilares -el diálogo político, la cooperación y el libre comercio- desde hace ya casi dos décadas, aunque en los últimos dos años han registrado un impulso y varias son las voces que consideraban que la firma definitiva esta próxima.



Sin embargo, a las ya dilatadas negociaciones y a las dudas sobre cuál será la postura de Bolsonaro acerca del Mercosur cuando asuma el cargo, el próximo 1 de enero, se suman las reticencias expresadas este sábado en Buenos Aires por el presidente francés, Emmanuel Macron.



El presidente francés advirtió que su país "no aceptará acuerdos" con potencias que no respeten el Acuerdo de París, en referencia a Bolsonaro, quien en la campaña electoral mostró su disconformidad con ese texto contra el cambio climático, del que Macron es uno de sus máximos defensores.



Macri adelantó hoy que quedó en verse con Bolsonaro "lo antes posible en verano" y debatir sobre el tema, y anunció que el próximo 10 de diciembre habrá una nueva reunión técnica entre la UE y el Mercosur, donde se espera "avanzar".



"Claramente es un acuerdo muy demorado. Hace mas de 20 años que esta negociación existe", reiteró, y asumió que "todos" los líderes son "conscientes", ya que lo habló con mandatarios como Ángela Merkel (Alemania), el propio Macron, Pedro Sánchez (España) o Italia (Giuseppe Conte).



"Todos coincidieron que es una gran oportunidad para todos llegar a este acuerdo", confesó, y agregó que "lamentablemente todas las estas demoras hicieron que haya una nueva autoridad, aunque no haya asumido, en Brasil".



Macri agregó que "claramente", lo más importante que han entendido los países del Mercosur es que este grupo "ha sido el bloque más cerrado del mundo" y eso provocó que creciera "mucho menos" que otras regiones.



Entre las 17 reuniones bilaterales que tuvo el fin de semana, de forma paralela a la cumbre, estuvo el encuentro con la primera ministra británica, Theresa May.



"Sabemos que Reino Unido se está separando de Europa y eso también abre oportunidad de generar convenios de intercambio específico con Mercosur y ellos también están abiertos a ellos", argumentó.