Macas opta por la reactivación turística

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Macas empezó un proyecto para dinamizar la economía de los sectores turístico y comercial. La capital de Morona Santiago quiere convertirse en una ciudad turística con el apalancamiento del deporte y actividades culturales y sociales.

Entre mayo y el mes pasado se activó el turismo con la presencia de Barcelona y de 18 exfiguras del fútbol ecuatoriano, como Jacinto Espinoza, Luis Capurro, Hólger Quiñónez, Eduardo Hurtado, Alfonso Obregón y Patricio Urrutia. También, llegaron equipos de fútbol del Deportivo Cuenca, en sus diferentes categorías, tanto damas como varones.



Para verlos actuar, en los respectivos partidos, sus seguidores arribaron a Macas procedentes de Cuenca y otras ciudades. Tampoco faltaron los familiares de los deportistas que llegaron de algunos sectores del país. Los hoteles y restaurantes de Macas tuvieron mayor demanda y los transportistas más pasajeros.



Según Franklin Galarza, alcalde de Morona, el cantón será sede de grandes certámenes deportivos durante el 2020 con el propósito de convocar a más turistas. La idea es emular lo que se realiza en Puyo (Pastaza) y Baños (Tungurahua).



Hace dos semanas, 80 taxistas locales de las cooperativas 5 de Agosto y 29 de Mayo fueron capacitados por la Municipalidad en hospitalidad y geografía turística. Ellos guiarán a los visitantes a los atractivos y a los sitios donde alojarse y alimentarse. El cantón cuenta con 200 establecimientos que ofrecen ambos servicios.

Hoy, en Macas, se realiza la primera feria y concurso de Gastronomía Internacional, con la presencia de chefs de siete países. Para el próximo feriado de Carnaval, en cambio, se tiene prevista la presencia de la banda argentina Vilma Palma e Vampiros.



De acuerdo con los datos del Ministerio de Turismo, 2 600 visitantes llegaron a Morona Santiago en noviembre del 2019, siendo Macas la más visitada. Esa cifra casi se duplica con relación a noviembre del 2018, que fue de 1 366. “Ese crecimiento de turistas se ha constatado en todos los meses de este año”, dice el Alcalde.



El proyecto Macas, ciudad turística y deportiva nace con múltiples propósitos. Se quiere aprovechar el talento deportivo y los escenarios que están en desuso, cuya inversión estatal superó los USD 10 millones. Para convocar a los de visitantes, también, se gestiona ser sedes de Juegos Nacionales y Binacionales.

El parque central de Macas es uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales y extranjeros.



El Gobierno Municipal asignará USD 500 000 en el 2020 para la organización de certámenes deportivos y para premiar la excelencia académica y deportiva. Los mejores tendrán becas para terminar sus estudios primarios, secundarios o universitarios.



En la actualidad, indica Galarza, nueve de cada 10 estudiantes no van a la universidad por falta de dinero. Igual, sucede con deportistas destacados que no pueden ser campeones porque la Federación Deportiva de Morona Santiago carece de dinero. La Alcaldía, por ahora, apoya para movilización, uniformes y otros rubros.

Con actividades deportivas, sociales y culturales se pretende recibir 200 turistas por día en el 2020. Si eso ocurre ingresarán USD 4 millones para la economía del cantón, según las previsiones. En la actualidad, “el 50% del valor agregado de la economía del cantón se mueve por los contratos, obras y sueldos del sector público”.



Jaime Mejía, propietario de la heladería La Tienda, en el centro de Macas, sugiere a sus coterráneos no abusar con cobros indebidos al turista porque de lo contrario no volverán. Recomienda incentivar a los emprendedores con menos trámites e impuestos.



Para potenciar la iniciativa también se manejan otros proyectos paralelos. Se retiraron de las calles a personas alcohólicas e ingresaron a un proceso de desintoxicación e hidratación para que no sufran el síndrome de abstinencia alcohólica. Ellos reciben alimentación y chequeos médicos.



Además, hay un plan de difusión con los vendedores ambulantes para que se alejen de las aceras y se ubiquen en sitios determinados por el Municipio. Se quiere ordenar la ciudad con la reducción y eliminación del transporte ilegal.



El proceso de erupción del volcán Sangay, registrado desde mayo pasado, también atrajo a los visitantes. Agustín Carreño, guardaparque, asegura que este año llegaron más turistas al campamento del Parque Sangay. La mayoría ha visitado la unión de los ríos Upano y Volcán, en donde hay una suerte de playa llena de piedras, troncos, ramas, arena y ceniza, que descendieron por la erupción del volcán.