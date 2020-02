Avión de Ucrania evacuará a estudiantes ecuatorianos en Wuhan, según Gobierno de Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco de los nueve estudiantes ecuatorianos que se encuentran en cuarentena en Wuhan, ciudad de China donde surgió el coronavirus Covid-19, serán evacuados por un avión ucraniano. Así lo aseguró el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en el Palacio de Gobierno en Quito, este lunes 17 de febrero del 2020. El canciller José Valencia agregó que el avión saldrá de China el próximo 19 de febrero.

“A pesar de que China está implementando todos los mecanismos y entiendo protocolos para poder tratar y librarse de esta epidemia que ya ha matado a más de 1 500 personas, hemos estado preocupados por nuestros estudiantes que están allá, principalmente los estudiantes que se encuentran en la ciudad de Wuhan”, dijo Moreno, en rueda de prensa, en la que evaluó el viaje de la semana pasada a Washington.



“Quiero comentarles con mucha satisfacción que conseguimos que el Presidente ucraniano con el cual hice amistad el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas, el señor Volodímir Zelenski, pues él nos ayude, nos colabore”.

#ATENCIÓN | El presidente Lenín Moreno anuncia que un avión del Gobierno de Ucrania colaborará con la evacuación de cinco estudiantes ecuatorianos que permanecen en Wuhan, ante la emergencia sanitaria por el #coronavirus



Vía: @eltonycash pic.twitter.com/h0rHygDqic — El Comercio (@elcomerciocom) February 17, 2020



“Un avión ucraniano evacuará a cinco de nuestros estudiantes, los otros han decidido permanecer allí y acogerse a los protocolos que tiene China. Ese avión irá a Ucrania, donde harán la cuarentena, los protocolos que determine ese país, y luego estos jóvenes podrán venir al país”, señaló Moreno.



El Primer Mandatario explicó que el resto de los compatriotas que están en esa localidad decidieron quedarse. Es decir, cuatro personas más. En total residían nueve estudiantes, según información proporcionada por la Cancillería ecuatoriana, días atrás. Pero uno de los jóvenes contó que un compañero viajó antes aprovechando su doble nacionalidad.



El canciller José Valencia insistió que las autoridades de China aún recomiendan que permanezcan en casa para evitar un contagio del virus. Así se logrará controlar su avance.



Sin embargo, cuando los chicos solicitaron volver, el Gobierno buscó opciones y se tomó en contacto con países de otros continentes.



Además, se exploraron otras opciones como su salida vía terrestre, pero no se concretó. Ya era tarde. También se habló de hacer una evacuación con un avión desde Ecuador pero hubo muchos requerimientos desde el tipo de aeronave, médicos especializados y una serie de indumentaria para ingresar por cuenta propia. Tampoco se logró.



El Gobierno de Ucrania dio "luz verde" para que un avión ingrese y haga la evacuación de los ecuatorianos, señaló Valencia. "Partirá este 19 de febrero".



Los estudiantes cumplieron con protocolos sanitarios y logísticos y firmaron papeles "en donde hacen el descargo correspondiente porque están tomando la decisión propia de salir", es decir, para que se cumpla la evacuación humanitaria.



El 5 de febrero, familiares de los jóvenes estudiantes concurrieron hasta la Cancillería en Quito para exigir al Gobierno de Ecuador que tramite la repatriación de los jóvenes estudiantes. Javier Hermosa, padre de uno de los jóvenes, narró a la agencia Efe que del inmueble donde se encuentra recluido su hijo en Wuhan "sacaron hace unos días a un paciente en una burbuja", y que el Gobierno chino "puso anuncios en el edificio de que había casos allí", antes de preguntarse: "¿Qué va a pasar cuando uno de estos estudiantes se enferme?".



Sobre la situación particular de su hijo, Hermosa precisó que permanece en casa, aunque "sale ocasionalmente" a comprar comida, y confirmó la existencia un "chat de comunicación" de la Cancillería mediante el cual se mantiene el contacto con las autoridades diplomáticas.



Entonces, el canciller José Valencia informó que "se exploró la posibilidad de traer a los estudiantes con apoyo de otro país latinoamericano" que no precisó, pero que "finalmente no se concretó porque nos dijeron que no tenían plazas suficientes".

Este 17 de febrero, Moreno sostuvo: “Hemos buscado múltiples alternativas, se ha contactado con muchos países, entre ellos Brasil".



En un reporte con fecha de este lunes 17, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta 70 635 casos confirmados y 1 772 personas fallecidas.