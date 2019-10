Gobierno deroga Decreto 883 y elabora uno nuevo, finaliza el paro en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno propuso este domingo 13 de octubre del 2019 a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la creación de comisiones para elaborar un nuevo documento que sustituirá el Decreto 883. El Jefe de Estado hizo la petición a las 18:00, en el inicio de la reunión del diálogo.

Casi dos horas duró la primera parte de la reunión entre el movimiento indígena y el Gobierno Nacional. Luego del encuentro, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que solicitó derogar el Decreto 883 con el que se eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel, aceptó el acuerdo del Gobierno.



El Primer Mandatario puso sobre la mesa la intención de elaborar otro decreto que tome en cuenta las conclusiones que salgan de esa grupo de expertos.



El Jefe de Estado manifestó que el objetivo es que "los temas y las condiciones que se traten se conviertan acuerdos que permita canalizar los recursos hacía quienes más lo necesitan".



Del lado de los indígenas se observa al excandidato a la Alcaldía de Quito, Pablo Dávalos. También está el coordinador Nacional de Pachacutik; Marlon Santi, Miriam Cisneros, del Pueblo Sarayaku; y dirigentes de la Feine y Fenocin. En el Diálogo también intervino el contralor General, Pablo Celi y Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).



Además, Vargas solicitó que se respete el ordenamiento jurídico vigente y pidió que antes de que el Gobierno envíe a la Asamblea las reformas económicas anunciadas, remita a la Corte Constitucional la propuesta para que la máxima entidad del Estado realice el respectivo control constitucional de las medidas.



El líder de la Conaie insistió en el pedido que que dos ministros sean removidos de sus cargos. Vargas no dio los nombres, pero aseguró que no ha tenido un diálogo durante dos años con los secretarios de Estado.



La primera parte sirvió para que los participantes que se sentaron a dialogar, tras 12 días de manifestaciones en el país, tengan clara la postura del otro lado. Así lo expresó Arnauld Peral, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ecuador. Una de sus sugerencias fue que la comisión planteada por Moreno no tarde más de 48 horas en emitir un pronunciamiento.



En una sala aledaña a la escogida para el diálogo, esperan el resto de otras organizaciones indígenas de base. Entre los asistentes está Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe. Para este representante del movimiento indígena, no es posible llegar a un acuerdo sin que se derogue el Decreto. Plantea, como una de las alternativas para restituir los subsidios, renegociar los contratos con las telefónicas y revisar la Ley de Fomento Productivo. En ese salón están a la expectativa de que el Gobierno defina esa derogatoria.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, intervino para señalar que si se deroga el Decreto “los beneficiarios serían los contrabandistas y los ricos”, ratificando la intervención del presidente Moreno.