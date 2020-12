Lenín Moreno pidió en la ONU más cooperación internacional para enfrentar los efectos del covid-19

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, participó en el 31° Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en respuesta al covid -19. Su mensaje se centró en la necesidad de mantener la cooperación internacional para hacer frente a las consecuencias del covid-19 en países en vías de desarrollo.

En un mensaje pregrabado, desde Carondelet, Moreno afirmó la mañana de este 3 de diciembre del 2020 que esta reunión tenía un denominador común: el entendimiento de que la cooperación internacional nunca ha sido tan necesaria e importante porque sin multilateralismo no habrá forma de frenar los efectos de la pandemia.



"No tendremos capacidad para dar una respuesta integral a una amenaza que no solo es sanitaria, sino también es económica, social y política. La pandemia ha tenido efectos sin precedentes y no todos los países tenemos la capacidad para responder con efectividad a sus impactos".



Por ello, dijo, se insiste en la asistencia solidaria, oportuna y eficiente hacia las economías menos desarrolladas y de renta baja y media. "Es fundamental que los países donantes intensifiquen sus esfuerzos para cumplir sus compromisos oficiales de ayuda al desarrollo".

#EcuadorEnLaONU🇪🇨 | Intervención del presidente @Lenin Moreno en el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es en respuesta al #COVID19. El Primer Mandatario resaltó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer el multilateralismo. pic.twitter.com/ufjKCpvChM — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) December 3, 2020

En crisis tan agudas como estas -agregó- el apoyo de organismos internacionales "significa, no solamente salvar vidas, sino solventar la sobrevivencia de los pueblos enteros". En Ecuador, aclaró, el apoyo ha permitido sobrellevar la pandemia.



Detalló que, en plena marcha de reactivación económica, los créditos en excelentes condiciones han permitido proteger el empleo y la dolarización. "El pueblo ecuatoriano está muy agradecido con ustedes".



Tras la pandemia dijo habrá un nuevo panorama que incluirá pobreza, desempleo e inequidad como sucede en situaciones de posguerra. Por lo que, de no activarse los recursos técnicos, tecnológicos y económicos para contener los efectos, la recuperación será muy difícil y larga.



Antes de la intervención de Moreno, participó el presidente de Bolivia, Luis Arce. En su discurso anunció que su administración prevé vacunar a 3 millones de bolivianos con las dosis contra el coronavirus. Ello significa que el antídoto sería aplicado al 30% de la población de su país.